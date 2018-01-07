Güle güle Mahmut Hoca

İSTANBUL’da 93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için dün önce Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma tören düzenlendi. Törene Özkul ailesi ile sanat ve siyaset camiasından pek çok isim katıldı. Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, babasının hastalığı sürecinde yanında olanlara teşekkür ederek şöyle konuştu:

KENDİ SESİNİ BEĞENMEYİP SUSTU

“Bu salona ilk defa 40 yıl önce geldim, 1987’de babamı izlemek için. Daha sonrasında birçok sevdiğimizi uğurlamak için hem kendi adıma hem de babamı temsil etmek için geldim. Şimdi kısmet, birlikte gelmekmiş. Babamın orada yatması, babamı uğurlamak için bu kürsüde konuşmakmış. Bana ‘aile adına sen konuş’ dediler. O, hepimizin babasıydı. Güzellikleri çok severdi. Güzel kadınları, sesleri severdi. Öyle ki, solunum cihazı takıldıktan sonra kendi sesini beğenmedi ve sustu. Çöküş süreci böyle hızlandı. Müziği severdi. Cazı çok severdi. Güzel giyinmeyi severdi. Oyundan önce perdenin aralığından bakılır. Salon dolu mu değil mi diye. Eminim o da şimdi sizi görüyordur.”

Özkul’un cenazesi daha sonra cenaze töreni için Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Binlerce kişinin akın ettiği törene Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Sevenlerinin “Mahmut Hoca”, “Yaşar Usta” ve “Hababam güm güm güm” sloganlarıyla veda ettiği usta sanatçı, kılınan cenaze töreninin ardından Bakırköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Sanat dünyasından isimler de Münir Özkul’u şu sözlerle anlattı:

Erhan Yazıcıoğlu: Onu ilk kez bu sahnede seyrettim. Her akşam gelip onun finaldeki tiradını izlerdik. Hababam sınıfındaki öğrencileri dublaj yapardı. Herkesten önce kayda gelirdi, disiplinliydi.

İlyas Salman: Arzu Film’in erişilmez büyük kadrosunda onunla birlikte oynama fırsatı buldum. Onun değerini bir cümleyle anlatabilirsin, “Sinemamız için kutsaldı”.

Nuri Alço: Türkiye’nin gülen yüzüydü. Disiplin, saygı, sevgi... En son ziyaretimde ‘tanıdın mı’ dedim, gülen yüzüyle kafasını salladı.

Ahmet Arıman: Türk sinemasına can veren bir oyuncu. Sadece bizim Mahmut Hocamız değil. Yıllar önce çektiği filmlerle de adını duyurmuş. Onun oğlu olduk kaç defa filmlerde. Bütün Türkiye’ye örnek olmuş bir insan.”





Güner Özkul

ÇOCUKLARINDAN SON EŞİNE TEŞEKKÜR

MÜNİR Özkul 93 yıllık hayatına 400’ü aşkın film sığdırırken dört evlilik yaptı. İki kızı ve bir oğlu oldu. Çocukları Ferdi ve Hayriye ilk eşi Şadan Özkul’dan dünyaya geldi. İkinci eşi Suna Selen’le evliliğinden de kızı Güner Özkul doğmuştu. Son eşi ise Umman Özkul’du. Cenaze töreninde Özkul’un çocukları, babalarına hastalığı sürecinde yıllarca bakan Umman Özkul’a teşekkür etti:

Ferdi Özkul: Ben Umman Hanım’ı (Özkul’un son eşi) konuşmak istiyorum. Onun babama bakışını. Son birkaç sene inanılmayacak şekilde baktı. Babamız çok çekti. Ama Umman Hanım’ın hakkını ödeyemeyiz. Pozitif görüşüyle, mağlubiyeti en son güne kadar kabul etmedi. Ve ne zaman telefon etsek “Bakın görüyor musunuz gülüyor” dedi. Bizi de umutlandırdı. Hiçbir zaman vazgeçmedi, bunu unutamayız. Bir gün bile şikâyet, sitem etmedi. Onun hakkını nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. El bebek, gül bebek bakıldı.

Hayriye Özkul: Yardımcıları vardı ama babamı sevgi yaşattı. Umman Hanım’ın sevgisi ve bağlılığı babamı hayattan koparmadı. Herkesin evinin büyüğüydü. Çocuksu yönü çoktu. Baba gibi değil arkadaşımız gibiydi. Hastalığı sırasında başta eşinin olmak üzere bizim çocuğumuz oldu

Umman Özkul: Çok üzgünüm, hep yanımda olmasını istiyordum. Sıkıntıları olduğu için temennim o sıkıntılardan kurtulduğu yönünde ama hep yanımda olmasını istiyordum tabii ki.

Suna Selen: Ben Münir Bey ile 40 sene önce ayrıldım. Tabii ki Türk tiyatrosu için çok değerli bir insandı. Çok değerli bir sanatçımızdı. Ama şunu da söyleyeyim çok şanslı bir insandı böyle bir melekle birlikte olduğu için. Aslında Umman Hanım hepimizin şansıydı, hepimiz biliyoruz ona ne kadar iyi baktığını.