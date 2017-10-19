Güldür Güldür Show Hayati kimdir?

Usta oyuncu Mahir İpek, ‘Güldür Güldür Show’ kadrosuna katıldı. 45 yaşındaki Mahir İpek, programda Hayati karakterini canlandırıyor.

Mahir İpek, 1972 yılında Ankara‘da doğdu. Aslen Kahramanmaraş, Afşin’lidir. Lisede iken tiyatro kurslarına giden Mahir İpek, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Sanat Tiyatro’sunda bir oyun seyrettikten sonra orada olmak istedi ve bir sene sonra da orada oldu, şimdi orada yönetim kadrosundadır Mahir İpek, Veda Yurtsever İpek ile evlidir. Söz İpek adında bir çocuğu vardır.



Birol Güven‘in yapımcılığını yaptığı ve senaryosunu yazdığı, Müfit Can Saçıntı‘nın yönetmenliğini yaptığı “Mandıra Filozofu İstanbul” adlı sinema filminde Müfit Can Saçıntı, Kemal Kuruçay, Birol Güven ile birlikte rol aldı.

2012 – 2015 yılları arasında TRT1‘de yayınlanan ve senaryosunu Birol Güven‘in yazdığı ve başrollerinde Ufuk Özkan ve Ecem Özkaya Üstündağ’ın oynadığı "Zengin Kız Fakir Oğlan" adlı dizide Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel, Gözde Okur, Ferdi Akarnur, Zerrin Epikmen, Kemal Kuruçay, Şeyla Halis ile beraber oynadı.