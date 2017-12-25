Gülben izdihamı!

Yeni single albümü “Yansın Bakalım”ın ilk hayran buluşmasında izdiham yaşayan Gülben Ergen ‘in mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Kırmızı Biber Simge oldu..

Hayranları Gülben Ergen’e Yansın Bakalım şarkısının sözlerinde geçen “acı biber” ile de sürpriz yaptı. İmza gününe kırmızı biber ile gelen hayranları eğlenceli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Fotoğraftaki Kazak...

Gülben Ergen imza gününe yeni şarkısının tanıtımı için Nihat Odabaşı’na çektirdiği fotoğraflarda giydiği ve basında çok yer alan kazağıyla geldi. Hayranlarının aldığı kazağın kendisine uğur getirdiğini söyleyen Gülben Ergen, 4 saatten fazla imza gününde kaldı.

Kendisini yalnız bırakmayan 7 ‘den 77 ‘ye tüm hayranlarıyla fotoğraf çektiren Gülben Ergen, kimi zaman fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının telefonlarını alarak kendisi selfie çekti.