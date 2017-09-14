Gülben Ergen’e oğlu Ares’ten duygulandıran jest!

Oğlunun elektirik faturasını ödemek üzere bir zarf için bıraktığı parayı ve notu sosyal medya hesabından paylaşan Gülben Ergen, kendisini ağlatan olayın hikayesini anlattı:
BU SATIRLARI YAZARKEN AĞLIYORUM!
Elektrik, su, doğalgaz faturalarımız posta kutumuza geldiğinde çocuklara birlikte alıyoruz. Bugün onlar benden önce almışlar. Eve geldiğimde odamda, yatağımın ucunda bu zarf vardı... Yaz sonu toplantı yapmıştık hepimiz. Bütçelerimizi belirledik. Kışa bir tatil daha yapabilmemiz için elektriklerimizi kapatmamız gerektiğini, suyumuzu boşa harcamamız gerektiğini, yemeklerimizi, giyeceklerimizi özenle kullanmamız gerektiğini konuşmuştuk. Okullar başlayacağı için yeni çanta, ayakkabı, forma, okul kitapları, defter, kalem kutusu gibi ihtiyaçlarını alırken geçen sene kullandıklarını her sene olduğu gibi ihtiyacı olan çocuklara göndermek üzere birlikte koliledik ve içine el yazımızla "güle güle kullanın" yazdık.
Şu an sizlere bu satırları yazarken ağlıyorum... Anne evimize tek başına bakıyor bunu unutmayın demiştim onlara. Anne ekrana çıkınca, konsere gidince para kazanıyor ve biz öyle evimize, buzdolabımıza, üstümüze, yeni şeyler, oyunlar alabiliyoruz diye anlatmıştım. Bazı arkadaşlarında gördükleri ve bizde neden olmadığını sordukları şeyler de vardı. Onlarında bizde olamayışının sebeplerini gözlerinin içine bakarak izah etmiştim. Oğlum bu ay biriktirdiği bayram harçlıklarından evimizin elektrik faturasını beyaz bir zarfa not yazarak ödüyor... Yaşı 8
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