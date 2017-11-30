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Gülaylar Group, Kozyatağı Carrefour’u 269 milyon Euro'ya satın aldı

Dinçer GÖKÇE
30.11.2017 - 19:45 | Son Güncelleme:

Avrupa’nın en büyük fonlarından biri olan Aerium’a bağlı Bainbridge Holding’in sahibi olduğu Kozyatağı Carrefour AVM’yi Gülaylar Group 269 milyon Euro bedelle satın alıyor. Rekabet Kurumu’nun da onay vermesi ile birlikte hisse devri yapılacak.

127 dönüm alan üzerinde bulunan Kozyatağı Carrefour AVM’nin satışı ile ilgili yürütülen görüşmelerde sona gelindi. 24 yıl önce açılan AVM’nin yeni sahibi, City’sGülaylar Group, Kozyatağı Carrefour’u 269 milyon Euroya satın aldı
ve Meydan İstanbul AVM’nin de sahibi olan Gülaylar Group oluyor. Satış bedeline ilişkin üzerinde anlaşılan tutar ise 269 milyon Euro olduğu öğrenildi.

YENİ SAHİBİ CİTY'S AŞ OLACAK

Rekabet Kurumu'nun da onay vermesi ile birlikte hisse devir işlemi de gerçekleştirilmiş olacak. Söz konusu dev AVM'nin yeni sahibi City's Gayrimenkul Geliştirme AŞ olacak.
Gülaylar Group, Kozyatağı Carrefour’u 269 milyon Euroya satın aldı

126 MARKA FAALİYET GÖSTERİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni metro ağı içindeki dev AVM’de 126 marka hizmet veriyor. Yılda 21 milyon kişinin ziyaret ettiği AVM’nin kiralanabilir alanı 65 bin 400 metrekare seviyesinde.
Gülaylar Group, Kozyatağı Carrefour’u 269 milyon Euroya satın aldı

BİN 600 KİŞİ ÇALIŞIYOR 

100 yıla yakın geçmişi bulunan Gülaylar Group’un faaliyetleri üç ana sektörde yoğunlaşıyor. Bin 600 kişinin çalıştığı grubun, Türkiye’nin yanı sıra New York’ta da yatırımları bulunuyor.
Gülaylar Group, Kozyatağı Carrefour’u 269 milyon Euroya satın aldı

 

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Etiketler: Bainbridge Holding
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