Gül rekoltesindeki artış sevindirdi

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Isparta ve çevresinde gül çiçeği hasadını tamamlayan üreticiler 9 bin ton ürün aldı.



Hasat döneminin normal şartlarda 45 gün sürdüğü Isparta'da, sezonun serin ve yağışlı geçmesi dolayısıyla bu süre 60 güne çıktı. Hasat döneminin uzamasıyla bu yıl 9 bin ton gül çiçeği hasadı gerçekleştirildi.

Son yıllarda artan gül dikim alanları da rekolteyi olumlu yönde etkiledi. Gülün işlenmesiyle elde edilen gül yağı, gül konkreti, gül absolütü, gül suyu gibi ürünlerin miktarında da artış oldu.

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gül çiçeği hasat mevsiminin sona erdiğini ve ürün bedellerinin ödenmesi noktasına gelindiğini söyledi.

Bu yıl 60 gün süreyle hasat yapıldığını, verimli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Çelik, birlik olarak 50'ye yakın alım merkezinde gül çiçeği alımlarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çelik, geçen yıla oranla rekoltenin arttığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Isparta ve çevresinde hasatı yapılan çiçeklerden yıl itibariyle 9 bin ton civarında rekolte gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın rekoltesinin üzerinde. Geçen yıl rekolte 7 bin ton civarındaydı. Bu yıl yüzde 30'luk bir artış oldu. Bu sadece Türkiye açısından gerçekleşen bir artış değildi. Bulgaristan'da da hasat mevsimi çok güzel geçti. Orada da geçen yıla oranla kendi rakamlarının üzerinde yüzde 25'lik rekolte artışı oldu. Ülkemizdeki rekolte artışı dolayısıyla gül çiçeklerinin işlenmesinden elde edilen gül yağı, gül konkreti gibi ihracat ürünlerinin üretimlerinde de artış oldu. Bu artışın bir diğer sebebi de geçmiş yıllarda gül çiçeği dikim alanlarının sürekli genişlemesidir. Hem alanların genişlemesi hem de sezonun gayet verimli geçmesi ve herhangi risk tablosuyla karşılaşılmaması dolayısıyla güzel bir sezondu ve bu da artışta etken oldu."

GÜL ÇİÇEĞİ ALIM FİYATI 8,70 LİRA

Çelik, son yıllarda dünya genelinde gül yağı fiyatlarının gerilediğini söyledi.

Gül çiçeği alım fiyatlarını belirlediklerini bildiren Çelik, "Bu yıl için ortaklarımızı memnun edebileceğini düşündüğümüz bir fiyat tespit ettik. Hesaplarımızı yaptık ve 1 kilogram gül çiçeğinin bedelini 8,70 lira olarak belirledik. Memnuniyetin derecesi yok ama diğer sektörlerle karşılaştırdığımız zaman gerçekten iyi fiyat olduğunu düşünüyoruz. Üreticilerimiz de memnun kalacaktır. Fiyat açıklanmasının ardından bir hafta sonra ürün bedellerinin dağıtımını da yapıyoruz." diye konuştu.

Çelik, GÜLBİRLİK olarak amaçlarının üreticilerin emeği ve alın terlerinin karşılığını en iyi şekilde verebilmek olduğunu da sözlerine ekledi.

