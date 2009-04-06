Guiza'nın gecesi

Şerife Çaldenk yazıyor

Maç Eskişehir'in baskısı ve kazanma hırsının damga vurduğu bir maç oldu. Maçın sonucunu bilmeyen birine nu maçı izlettiğinizde kazanan tarafın kesinlikle Kırmızı-Siyahlılar olduğunu söyleyecektir size. Özellikle ilk yarının başından sonuna kadar oyunu kuran ve üstünlüğü elinde bulunduran taraf Eskişehirlilerdi.

Fenerbahçe ise bomboş koşular ve yerini bulmayan paslarla ilk yarıyı devirdi.

Maç içerisinde en göze batan ve takımın en kötüsü denebilecek Joisico kendisine Alex ve Emre'nin yokluğunda verilen şansı geri teperek aslında ne kadar kötü bir seçim olduğunu gösterdi. ( yalnız bu maç için değil aynı zamanda takım kadrosu için )

Fenerbahçe takımının en sağlam yeri defansı idi. ( Lugano'nun yokluğuna rağmen)

Eğer defans o kadar iyi oynamamış olsa daha ilk yarıda filelerinde golü görmüş olurdu sarı-lacivertliler.

İlkyarının sonunda Edu ters bir hareketle dizinden sakatlandı ve ikinci yarıda yerini Yasin'e bıraktı.

Yasin her ne kadar şahsen bana çok güven vermeyen bir defans oyuncusu olsa da girdikten hemen sonra önlediği – Volkan'ın yine yanlış bir çıkış yapması sonucu oluşan – gol pozisyonu ile takdir topladı.

Sanırım o da Lugano ve Edu ikilisinden çok şey öğrenmiş olmalı.

İkinci yarıya Edu – Yasin ve Joısico – Deniz değişiklikleri ile başladı Aragones. İlk değişiklik zorunlu olmakla birlikte Josico'nun oyundan çıkması gerçekten yerinde bir karar oldu.

Bu değişikliklerden sonra ikinci yarıda baskısını biraz olsun arttıran Fenerbahçe'nin golü takımın en iyisi Carlos'un şut-pas karışımı vuruşuna dokunan Deivid ile geldi.

Deivid aslında son haftalarda isteksiz bir görüntü çiziyordu. Belki gol atamıyor olması bunda etkiliydi. Bu akşam da çok iyiydi denemez ama atılan goldeki fırsatçılığı da göz ardı edilemez.

Asıl konuşulması gereken kişi aslında Guiza. Bu akşam Guiza takımın genelinin tersine istekli, arzulu ve iştahlıydı. Her topa koştu ve özellikle son zamanların favori tabiriyle “adam eksiltme” işini çok iyi yaptı. Bu şekliyle de Roberto Carlos ile birlikte takımın en iyisi idi diyebilirim.

İspanya maçında son on dakikada girip, bizleri üzüntüye boğan o ikinci golün yaratıcısı Guiza bu akşam da kendine bir gol yarattı. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek hem şaşırttı hem de geri dönüş sinyalleri verdi.

Belki Türk futbolu İspanya karşısında kaybetti ama o maçtan sonra Fenerbahçe Guiza'yı kazandı.

Eğer bu moralle devam eder ve arkadaşlarının yardımıyla da sezonu başladığının tam tersine iyi bir şekilde kapatabilir. ( Tabi çok fazla emin olmamakla birlikte )

Öyle ki; eğer o ikinci golü atmasaydı şu anda berabere biten ve iki puan kaybedilen bir

Fenerbahçe – Eskişehir maçı yazıyor olacaktım.

Çünkü hakem + 4 dakikaya uzattığı sıralarda Fenerbahçe Batuhan'dan bir gol yedi ve maç 2-1 olarak bitti.

Maçta daha önce de dediğim gibi en iyi iki isim; Roberto Carlos ve Guiza idi.

Dikkatimi en çok çeken ve beni en çok şaşırtan ise ikinci yarıda Uğur'un yerine giren Emreciksin oldu. Ayağına gelen topların yarısından fazlasını rakibe kaptıran Gökhan'ın silkelenip kendine gelmesi gerekiyor. Çünkü Türk futbolunun onun gibi fubolculara ihtiyacı var.