Güiza sıfır elde var sıfır

Bu haftanın kapanış maçı ise Fenerbahçe ile Trabzon arasındaydı.

İkinci sıradaki Trabzon ve beşinci sıradaki Fenerbahçe önemli bir zirve mücadelesi için karşı karşıyaydılar.

Her iki takım da kazanmaları halinde şampiyonluk yolunda önemli bir yol katedeceklerdi.

Şerife Çaldenk yazıyor

Bütün bunların gölgesinde hızla başladı maç.

Trabzonsporlu oyuncular hocalarının çizdiği oyunla ilk dakikalarda erken bir gol bularak Fenerbahçe'yi şaşırtma düşüncesindeydi.

Bunun için de mücadele ettiler fakat sarı-lacivertliler hemen pes edecek cinsten değillerdi.

Bu kadar hızlı ve çabuk oyuna gol eklenmeyince de her iki takım futbolcuları yoruldular, maçı rölantiye aldılar.



Maçın önemli karakterlerinden biri Fenerbahçeli kaleci Volkan'dı.

Kupa maçlarında yerini adaşı Volkan'a bıraktığı için kalesini ve eldivenlerini ona kaptırmaktan korkmuş olacak ki dün akşamki maçta performansı üst düzeydeydi.

Yüzde yüz denebilecek nitelikte pozisyonları kurtardı. Ligin devamında ve oynanacak kupa maçlarında da aynı şekilde devam ederse hayalini kurduğu Avrupa yolları açılacaktır seneye.



Diğer önemli karakter de tabi ki Güiza.

Özel hayatından vakit bulup biraz da futbol oynamaya konsantre olursa sanırım aldığı parayı hak etmeye başlayacaktır.

Güiza 82. dakikada çıkıp yerini Semih'e bırakırken belki de geldiğinden beri ilk defa Fenerbahçeli taraftarlardan ıslıklı bir protesto gördü.

Bir oyuncu için yaşayabileceği en büyük travma olmalı.

Çok büyük umutlarla geliyorsunuz sadece 4 gol atabildiğiniz bir ligde mücadele vermeye çalışıyorsunuz.

Ne yapsanız olmuyor.



Trabzonspor ilk dakikalarda gol bulamayınca ve çok önemli gol pozisyonları Volkan tarafından engellenince son dakikalarda Ersun Hoca'nın yaptığı değişikliklerle en azından bir puanı kaybetmeyelim stratejisine büründü.

Fenerbahçe ise ilk yarıda burnuna aldığı darbeden etkilenen Uğur'u, maç boyunca minimum iki kişi tarafından yapılan defanstan yorulduğu için Alex'i ve 82 dakika boyunca yapması gereken tek şey olan gol atmayı unutan Güiza 'yı çıkardı.

Onların yerine Kazım, Josico ve Güiza hezimetinden sonra tek gol umudu Semih girdi.

Ama bu oyuncular da maçın skoruna müdahale edemediler ve maç berabere bitti.



İki takım da maçtan önce neredeydilerse maçtan sonra da aynı yerlerini korudular ligde.



Maçın önemli karakterlerinden söz etmişken tabi ki Carlos'u es geçmek olmaz.

Maç boyunca sahanın bir o tarafına bir diğer tarafına koşturan Roberto Carlos gerçekten çok önemli bir örnek futbolcular için.

Hem kendi yerinde çok önemli işler yaptı, gol pozisyonlarını engelledi hem de attığı şutlarla Trabzonspor kalesine korkulu dakikalar yaşattı.