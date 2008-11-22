Güiza gol mü kaçırdı? Hayret...

Takım ha düzeldi ha düzelecek derken yine bir deplasman maçı ; rakip Ankaragücü ve yine beraberlik (mağlubiyet de olabilirdi).

Carlos, Uğur ve Semih ' in yokluğunda Volkan, Edu, Lugano, Gökhan, Vederson, Josico, Selçuk, Deivid, Emre ve yeni sakatlıktan çıkan Alex ve maalesef Guiza onbiriyle sahadaydı Fenerbahçe.

Haftaiçi oynanacak Porto ve haftasonu yapacakları Beşiktaş derbisinden önce moral için çıkılan bir maçtı ama Fenerbahçe maalesef hiç de ümit vermedi.

Şerife Çaldenk yazıyor

Her iki takım da beraberliğe razı bir görüntü içindeydi ; lig maçı mıydı yoksa centilmenlik maçı mı ayırt etmek imkansızdı . Heyecandan yoksun kısır bir maç izledik .

Guiza 'nın kaçırdığı golleri not etmeye çalıştım ama sayfalar yetmedi.

Oyuncu değişikliği yapan Fenerbahçe 'de 56. dakikada Emre çıkar derken bir baktık ki Selçuk çıktı ve yerini Kazım 'a bıraktı.Uzun aradan sonra yedek kulübesinde gördüğümüz ve ikinci yarıda da Aragones'in oyuna aldığı Kazım 'ı görünce acaba aralarındaki buzlar eriyor mu diye düşünmeden edemedim .

Bu arada Guiza gol kaçırıyor ve saç baş yolduruyordu.

Dakika 65 yine oyuncu değişikliği ; Emre çıkıyordur herhalde diye düşünürken yine sürpriz bu sefer Deivid' e yol göründü yerine Maldonado girdi.

Emre bir ara o kadar yoruldu ki adını duyamaz olmuştuk ama Aragones ısrarla onu oyunda tutmayı tercih etti.

En sonunda maçın sonlarına geldiğimizde dakika 81 de artık Aragones farketmiş olacak ki Emre 'nin ne halde olduğunu çıkarmaya karar verdi ve yerine Gürhan'ı aldı .

Pardon söylemeyi unuttum bu arada Guıiza hala gol kaçırmaya devam ediyordu .....

Bu değişikliklerin takıma hiçbir şekilde bir artısı olmadı ; Fenerbahçe maç bitse de gitsek derken 4.hakem kötü haberi verdi maç 3 dakika uzatılmıştı.

O üç dakikayı da gol atamadan tamamladı her iki takım da.

Bu arada tribünde '' Yönetim İstifa '' diye bağıran taraftarlar vardı . O taraftarların hangi yönetime bağırdığını bir türlü anlayamadım .

Ama galiba Ankaragücü taraftarları Fenerbahçe yönetimine sesleniyorlardı.

Neden mi ?

Takımı öyle bir hale getirdiler ki yenmenin ve berabere kalmanın başarı olduğu Fenerbahçe gitti yerine her takımın yenebileceği en azından yenilmeyeceği bir takım geldi

Yazık...