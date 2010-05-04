Güiza faktörü - Emre faktöryali

Son 9 maçta Bursa 20, Beşiktaş 16, Galatasaray 14 puan almış.

Baros son 4 maçta 5 gol atmış, Jo’nun 16 maçta 3 golü var, Dos Santos’un daha golü yok.

Beşiktaş’ta 25 kişi toplam 38 gol atmış, Messi-Ibrahimovic ikilisi 45 gol atmış.

İlk 8 takımın kendi aralarındaki maçlarda Fenerbahçe 13 maçta 25 puan almış, Galatasaray 17.

Bunun ismi 4-3-3 veya 4-4-2 değil.

Bunun ismi 2 x 2 = 4.

Sezon başında söylemiştik, “Herr hauzun dibi einıdır”. Yani Daum çok akıllıdır.

2004’de Otto Rehhagel-Yunanistan ilişkisi ne ise şu an Daum-Fenerbahçe için odur. Tabi ki Volkan-Bilica-Lugano-Selçuk-Alex’in katkısı ve Topuz’un 10 milyon Euroluk koşuları tartışılmaz.

Yukarıda aynı zamanda hayalimdeki takımda görmek istemediğim 7 adamı da yazdım. Fakat bir adam var. Onun altını-üstünü çizmek lazım.

Emre Belezoğlu.

Bu sene Fenerbahçe şampiyon olursa, kupanın bir kulbu Emre Belezoğlu’nda olmalı. Emre’nin özelinde, takıma katkısını golle veya asistle değil şöyle anlarsınız; Emre gelmeden önce Fenerbahçe’de maç başına 10 adet faul-tekme-tekmeye kafa-kavga-küfür-itiraz-itiş kakış-tokat vardı, şimdi 1000. İster beğenmeyin, ister nefret edin, çeşitli mevkilerde en az 4 tane daha Emre’ye ihtiyaç var.

Ve averaj.

Oldu ya, şampiyonluk genel averaja kaldı. Eğer şampiyonluk giderse, bu 5 gol fark sırasında, Semih-Gökhan Ünal dururken, Güiza’da ısrar edilmesini bana kim-nasıl açıklayacak?

İşte bu dönüyor, Denizli’deki son maça geliyor.

Daum “O olay bir daha olmaz” demiş.

Allah’tan ben o sıralar yazı yazmıyordum.

Allah’tan.

Son istatistiğimiz; Güiza 9, Ivankov 4 gol.

Güiza facktorü...

Bunun ismi de istatistik değil.

Otistik.

Daum da zaten bu Güiza için duygusal demiş.

Allah’tan ben öküzüm.

Allah’tan...