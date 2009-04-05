Güçüncülük* mücadelesi

H.Deniz Çekin yazıyor

Sivas, kehaneti bozdu. Lider deplasmanda kazanınca Beşiktaş ikincilikle yetindi.

Trabzon bu hafta da şampiyon olmamak için elinden geleni yapmaya devam etti. Aslında hepimiz tek suçlunun 61. dakika kutlamalarını abartan seyirci olduğunu biliyoruz ama Trabzon bu sene bile Şampiyon olamayacaksa başka sorumlularda aransa iyi olur.

Fenerbahçe bu hafta kendinse ikram edilen üçüncülük şansıyla çıktı sahaya.

İlk yarıda üçüncü olmak için mücadele eden takım ise Eskişehirspor’du. Özellikle orta sahayı kalabalık tutan ve baskılı oynayan konuk ekip oyuna daha fazla hakim olan taraftı.

Fenerbahçe’nin Uğur’la bulduğu tek net pozisyon dışında gol pozisyonu olmadı. Gol pozisyonu olmadığı gibi futbolcularda galip gelme isteği ve iradesi de yoktu.

Türkiye’ye geldiğinden beri en olumlu hareketini Milli takımımıza karşı yapan Güiza ileride yine etkisizdi. Takım olarak da top kayıpları oldukça fazlaydı ev sahibi ekibin.

Hele zaten Lugano yokken bir de Edu’nun da ilk yarının sonlarına doğru sakatlanması bir de savunma zaafı olasılığı yarattı.

Nitekim Batuhan’ın kafa şutunun zar zor çizgiden çıkartılmasıyla başladı ikinci yarı.

Seyircinin de tadı iyice kaçtı. İlk yarının sonlarında artan homurtular ve ıslıklar heyecansız bir otomatik desteğe dönüştü.

Eskişehir’in bulacağı bir golün bu desteği kösteğe çevirmesi pek muhtemelse de golü Fenerbahçe bulunca bu kötümser havanın kara bulutları dağıldı.

Diğer yandan, takım oyunu zarafetinden ziyade brezilyalıların becerisinden gelen gol seyirciyi yeniden neşelendirmekten başka bir işe yaramadı.

Oyuncu değişiklikleri, bilhassa sağ kanatta Gökhan EMRECİKSİN’in hareketliliği başta takıma olumlu bir hava getirmiş gibi gözükse de giderek oyun daha çok Fenerbahçe sahasında oynanmaya başlandı.

Oyunu Fenerbahçe yarı sahasına yıkmayı başaran konuk ekip aynı beceriyi gol pozisyonu üretmekte kullanamayınca dakikalar ilerledikçe yoruldu.

Onların yorgunluğu Fenerbahçeli futbolcularınkine göre daha anlamlıydı kuşkusuz.

Güiza yukarıdaki satırlarımızı silip silmemeyi düşündürecek şıklıkta bir gol attı sonlara doğru.

Aceleci seyircilerin stadı terk ettiği dakikalarda gelen Batuhan’ın golü uzatma dakikalarına sıkıntı yüklese de Fener sahadan hem üç puanla hem de üçüncülükle ayrıldı.

*güçlükle kazanılan üçüncülük