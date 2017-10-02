Barzani'ye 'Güç' mesajı: İran'dan flaş açıklama

Devrim Muhafızları'na ait haber sitesi sepahnews'e konuşan Pakpur, İran'ın batı sınırındaki Kürdistan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde "İktidar" (Güç) adlı ortak tatbikat başlatıldığını söyledi.

Pakpur, "İran ve Irak silahlı kuvvetleri, ortak sınırların güvenliğini koruma hedefiyle ortak tatbikat düzenlemektedir." dedi.

NE ZAMAN SONRA ERECEĞİ BELLİ DEĞİL

Tatbikatın amacını "Irak'la ortak sınırı korumak" olarak açıklayan Tuğgeneral Pakpur, Devrim Muhafızları Ordusu'nun tatbikata zırhlı birlikler, topçular, piyadeler, helikopter birlikleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA), Irak ordusunun da zırhlı birliklerle katıldığını kaydetti.

Yarın da sürecek tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.