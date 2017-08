Güç kadınların doğasında var

* Kanal D’nin yeni dizisi “Meryem”le izleyici karşısına çıktınız. “Meryem” ilk bölümden itibaren ilgiyle izleniyor, dizinin bu başarısı hakkında neler söyleyeceksiniz?

- Hepimiz çok mutluyuz. Gönülden inanarak beğendiğimiz bir hikayeyi anlatmaya başladık ve seyircimiz sevdi.

İnşallah izleyicimizle olan bağımız her geçen gün katlanarak daha da büyür, hep kuvvetli paylaşımımız olur.



* “Meryem” farklı hikayesiyle dikkat çekiyor. Siz senaryoyu nasıl yorumluyorsunuz?

- Evet, sizin de söylediğiniz gibi farklı ve çarpıcı bir hikaye. Hikayede insanların güç ve para için kendi menfaatlerini ön plana almaları çok çarpıcı bir şekilde anlatılıyor.

Ne yazık ki günümüzde de bu çok yaşanıyor. Keşke hep sevgi ve iyilik kazansa ama iyiliğin olduğu yerde kötülük, kötülüğün olduğu yerde de iyilik var.



* Canlandırdığınız karakterden biraz bahseder misiniz?

- Benim karakterim Tülin. Yurdal’ın eşi, Savaş ve Naz’ın üvey annesi. Ama üvey annelik yapmıyor, çocuklara emek vermiş, onları seviyor.

Fakat Savaş, annesinin ölümünden sonra babasıyla evlendiği için Tülin’i kabullenememiş. Naz’la ise arası çok iyi. Tülin, Yurdal’ı çok seviyor. Yurdal’ın planlarına ailesinin gücünü ve statüsünü korumak adına eşlik ediyor.







MUTLU BİR EVLİLİK HAYALİM VAR



* Biraz da hayattan konuşalım... Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz? Mutlu musunuz?

- Şükür... İyisiyle kötüsüyle hayatı ve yaşamayı seviyorum. Her yeni gün benim için ayrı lezzet. Sağlıklı ve sevdiklerimle olduğum için, başarılı olduğum için, sevdiğim işi yaptığım için, şanslı olduğum için yani her şey ve her an için şükrediyorum...



* Güzel ve başarılı bir kadınsınız. Neden bu zamana kadar evlenip çocuk sahibi olamadığınızı kendinize soruyor musunuz?

- Ben aile değerlerine çok önem veriyorum. Mutlu bir evlilik hayalim var. Çocuğumun anne ve babasıyla birlikte büyümesini isterim. Günümüzde boşanmalar çok fazla olduğu için korktum sanırım ve bu güveni hissedebileceğim bir aşk da yaşamadım.

Hayatımın hiçbir döneminde evlilik olsun diye evlilik yapmak istemedim. Evlilik aşk, sevgi, bağlılık ve güven oluştuğunda hayatımızı güzelleştirir bunu hissettiğimde hiç düşünmeden tabii ki evlenirim.



* Hayalleri için adım atmak isteyip de cesaret edemeyen diğer kadınlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

- Biz kadınlar çok güçlüyüz, sadece bunu hissetmek ve fark etmek önemli. Cesareti aramaya gerek yok çünkü biz kadınlar hayatı, yaşamı, akışı düzenleyen, devam ettirme gücüne sahip varlıklarız.

Allah çok büyük bir kudret vermiş, cesaret doğamızda aslında... Sadece etrafımızda hayallerimizi küçümseyen insanları çok dinlememek ve onlardan etkilenmemek lazım. Bir insan hangi konuda ne isterse istesin ama gerçekten kalpten tutkuyla istesin işte o zaman cesaret kendiliğinden gelir. Ama tabii bazen hayaller de gerçeğe dönüşmeyebilir. Benim hayata bakış açım şu; en kötü sonuçlanan hamle bile hiç hamle yapmamaktan daha iyidir çünkü bize daha doğrusunu yapmanın yollarını öğretir.

Kalbi güzel insanlar ilham kaynağım

* Çok yoğun bir set programınız var, sizi ne dinlendirir?

- Evimde kanepe de yayılmak, film izlemek, sevdiklerimle beraber olmak, dalga sesi, ormanda yürümek...



* Fırsat buldukça ne okur, ne izlersiniz?

- Çok film izlerim, yabancı dizi de çok izlerim. Birkaç senedir “Game of Thrones”, şu aralar “Handmaid’s Tale”, “Big Little Lies” ve “Sinner” izliyorum.



* Size neler ilham kaynağı oluyor?

- Kalbi güzel, yaşam enerjisi yüksek insanlar.