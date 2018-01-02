Guatr hastalığı nedir?

Guatr boynun ön kısmında yer alan tiroit bezinin büyümesidir. Bez büyüyünce boynun bir veya iki tarafının şiştiğini görülür. Bu şişlikler genellikle simetrik veya asimetrik olabilir. Tiroit bezinin işlevi salgıladığı hormon ile vücudun çalışma hızını belirler. Ürettiği hormon düşünce vücudun çalışma hızı düşer, fazla hormon salgılarsa vücudun çalışma hızı artar.Guatr boynun ön kısmında yer alan tiroit bezinin büyümesidir. Bez büyüyünce boynun bir veya iki tarafının şiştiğini görülür. Bu şişlikler genellikle simetrik veya asimetrik olabilir. Tiroit bezinin işlevi salgıladığı hormon ile vücudun çalışma hızını belirler. Ürettiği hormon düşünce vücudun çalışma hızı düşer, fazla hormon salgılarsa vücudun çalışma hızı artar.



Guatr çeşitli şekillerde sınıflandırılır:

• Basit guatr, hormon düzeyi normal olan yumrusuz (nodülsüz) guatr türüdür. İçinde yumru bulunan guatra nodüllü guatr denir ve "tek nodüllü" ve "çok nodüllü" guatr olarak ikiye ayrılır. Ayrıca guatr hastalığındaki nodüller; "soğuk", "ılık" ve "sıcak" olarak 3 gruba ayrılır.

• Yaygın guatr, basit guatrın tersine guatr bütün tiroid bezine yayılmıştır.

• Zehirli guatr ya da toksik guatr, hipertiroidli guatr türüdür, halk arasında iç guatr adı da verilir. Bu guatr çeşidi iltihaplanma, su toplanmasi ya da Basedow hastalığı gibi bağışıklık sistemi hastalıklarında görülür.

• Zehirli olmayan guatr, genellikle normal veya düşük tiroid seviyeleri ile ilişkilendirilir ve bütün diğer guatr türlerini tanımlar( lithium ve bağışıklık sistemi hastalıklarında oluşanlar gibi).



TEDAVİSİ MÜMKÜN



Tiroid bezinizin normal düzeyde hormon üretttiği olgularda da, düşük ya da yüksek aktiviteli hastalarda da ilaçlarla veya cerrahi yöntemlerle tedavi mümkündür.