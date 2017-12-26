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    Guatemala da elçiliğini Kudüs’e taşıyacak

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 01:03 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Aralık’ta Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ve Tel Aviv’deki büyükelçiliğini bu kente taşıma kararının ardından benzer bir ardım Orta Amerika ülkesi Guatemala’dan geldi.

    Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, Facebook’tan yaptığı açıklamayla elçilik binasını Kudüs’e taşıyacaklarını duyurdu.

    Filistin kararı ‘utanç verici’ olarak nitelendirdi.

    Geçen perşembe BM Genel Kurulu’nda 128 ülke, ABD’nin Kudüs kararını reddeden bir tasarıyı kabul etmişti.

    Oylamada ABD’nin yanında pozisyon alan 9 ülke arasında Guatemala da bulunuyordu.

     

    İKİ TÜRK İSRAİL’DEN SINIR DIŞI EDİLDİ

     

    İsrail polisi tarafından cuma günü Kudüs’te gözaltına alınan ve önceki gün çıkarıldıkları mahkemede kefaletle serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından 2’si dün akşam sınır dışı edildi.

    Türkiye’ye gelen Abdullah Kızılırmak ve Mehmet’in bugün Brüksel’e gidecekleri öğrenildi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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