GTÜ, Antarktika’ya araştırmacı gönderiyor

Antarktika’da Türk Bilim Üssü kurulması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Başta küresel iklim değişikliği olmak üzere birçok alanda çeşitli bilimsel araştırmaların sürdürüldüğü Antarktika’da, Türk Bilim Üssü kurmak ve bilimsel araştırmalar yapmak adına 2017’de ilk Ulusal Antarktik Bilim Seferi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları koordinasyonunda bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilecek olan İkinci Ulusal Antarktik Bilim Seferi ve uluslararası işbirliği çerçevesinde, Bilim Üssü Projesi’ne katkı sağlamak için kırktan fazla üniversite ve çeşitli kurumlardan yüze yakın bilim insanı, araştırmalara katılacak. Yaklaşık 40 bilim insanı kıtaya ayak basarak bilimsel çalışmalar yürütecek.

MERT BEZCİOĞLU ANTARKTİKA’YA GİDECEK EKİPTE

Uluslararası işbirlikleri kapsamında diğer ülkelerin bilim üslerinde çalışmalarını yapacak bilim insanlarımızın Antarktika’ya gidişi ocak ayında başladı. Bunu takiben İkinci Ulusal Antarktik Bilim Seferi 20 Şubat-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bilimsel araştırma gemisiyle bilim insanları kıtaya seyir yapacak. Ayrıca 10 bilim insanı kıtada bir aylık kamp kurarak bilimsel çalışmalarını burada gerçekleştirecek.

GTÜ Harita Mühendisliği bölümünden Araştırma Görevlisi Mert Bezcioğlu’da bu kapsamda Antarktika’ya gidecek ekip arasında yer alacak. Bezcioğlu, Bulgaristan Antarktika Enstitüsü’nde yapılacak olan iki aylık bilimsel çalışmalarda 2 ayrı projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev alacak. İlk defa GTÜ’den araştırmacı gönderilecek projede, GTÜ Harita Mühendisliği Bölümünde çalışılan araştırmalara da veri sağlanacak. Antarktika projesiyle Bezcioğlu, aynı zamanda küresel iklim değişikliği ve etkilerine yönelik farkındalık oluşturmak adına sosyal sorumluluk projelerine hem kıtada, hem de ülkeye döndükten sonra destek verecek.