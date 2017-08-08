GTB üyelerine kurum kültürü eğitimi

GTB Meclis Başkanı Selami Memiş ve Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programında, GAÜN Öğretim Görevlisi, ALİMDER Başkanı Behzat Şencay, kurum ve hizmet kültürünün önemi ve sağladığı avantajlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kültürü, bir insan toplumunun duygu, düşünce ve yargı birliğini sağlayan değerlerin tümü olarak yorumlayan Şencay, “Her şeyden önce bir kültürün oluşması için insanların belirli esaslara göre bir araya gelmesi gerekiyor. Toplumlar gibi kurumların da amaçları, iş hayatına bakış açıları, değerleri, ilkeleri, yani kendilerine özgün nitelikleri vardır. Bir kurumun tüm çalışanları tarafından paylaşılan inanç, anlayış ve kurallar bütünü o kurumun kültürünü oluşturmakta ”dedi.

Kurumsal kültürün bir kurumda neyin, neden ve nasıl yapıldığını belirleyen anlayış ve bu anlayışın yeşerdiği iklim olduğuna dikkat çeken Şencay, kurum kültürünün yazılı bir değer olmadığını, tüm çalışanları aynı değerler ve aynı çalışma felsefesiyle yakınlaştırıp birbirine bağlayıcı rol oynadığını söyledi.

Kurum kültürünün kuruma bütünlük kazandırdığını vurgulayan Şencay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hedef devamlılığı sağlar. Yol göstericidir, kişilerin nasıl davranması gerektiğini açıklar, kuruluş için neyin önemli olduğunu belirler. Kişilerin birbirleri ile olan etkileşim biçimini belirler. Ne için çaba gösterilmesi gerektiğini anlatır. Çalışanlara organizasyonel aidiyet hissi verir. Organizasyonel kimliği oluşturur. İnanç ve değerlere bağımlılık oluşturur. Kurumda paylaşılan temel değerlerin ve inançların bütünüdür, kurumun ruhudur. Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan alışkanlıklar, tutum ve davranış kalıplarından oluşur. Bir kurum içinde oluşmuş, paylaşılan ortak inançlar, değerler ve alışılagelmiş davranış kalıplarıdır. İnsanların; giyim tarzları, birbirlerine ve diğer insanlara hitap tarzları ve davranışları, sloganları, törenleri, öyküleri, telefon konuşmaları, toplantı düzenleri, fiziksel ortamları, yeni fikir geliştirme, öğrenme ve öğretme yetenekleri, araştırma yöntemleri, fedakârlıkları, kurum kültürünün birer parçalarıdır. Günlük çalışmalarda rehber olur ve çalışanların davranış biçimlerini belirler.”

Şencay, ayrıca kurum kültürünün uygun davranış ve ilişkileri tanımladığını, iş gören ve işvereni motive ettiğini olası belirsizliğin olduğu yerde çözümler sunduğunu sözlerine ekledi.