GTA Vice City davalık oldu!

Daha önceden GTA 5'in posterlerinde yer alan bir karakterin Lindsey Lohan'a benzemesinden dolayı Rockstar, ünlü Hollywood yıldızı tarafından dava edilmişti. Yeni davanın sebebi de benzer bir durum. GTA Vice City içinde yer alan Poulet Teyze adlı bir karakterin 90'lı yıllardaki televizyon programının yıldızı Youree Dell Harris'i kopyaladığı iddia edildi ve programın yapımcısı The Psychic Readers Network tarafından Rockstar ve Take Two'ya dava açıldı.

İkinci Lindsay Lohan krizi

Harris’in uzun yıllar Amerikan televizyonlarında canlandırdığı Miss Cleo karakteri GTA 5 için dava konusu oldu. Harris geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmiş olsa da onun karakteri olan Miss Cleo’nun haklarını elinde bulunduran yapım, Rockstar’ı izinsiz karakter kullanımından dolayı dava etti. Yapımcı Rockstar’ın hiçbir ücret ödemeden karakter üzerinden milyonlar kazandığını savundu. Rockstar’ın basın sözcüsü davayı değersiz ve gülünç olarak nitelendirdi.