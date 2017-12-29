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    GTA 6 geliyor, işte ortaya çıkan ilk özelliği!

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 13:08 | Son Güncelleme:

    Rockstar Games'in, Grand Theft Auto 5'i çıkarmasının üzerinden 4 yıl geçti ve şirketin GTA 6 üzerine çalıştığı biliniyor fakat serinin bir sonraki oyunu hakkında somut bir bilgi yoktu. Ortaya çıkan bilgiye göre Tim Neff, GTA 6 için Motion Capture yani hareket yakalama özelliği üzerine çalışıyor.

    Rockstar Games, oyun geliştirici ve dağıtıcı bir firma olarak piyasada yer alıyor. Şirketin en sevilen ve en popüler oyunu şu anda GTA 5. Oyunseverler ise  GTA serisinin bir sonraki oyunu olan Grand Theft Auto 6'yı bekliyor. Rockstar Games'in yeni oyun için çalışmalara başladığı haberleri gelmeye başlamıştı. Ancak oyun hakkında somut bir bilgi yoktu.GTA 6 geliyor, işte ortaya çıkan ilk özelliği

    GTA 6 hakkında ilk somut bilgi geldi. 2018'de piyasada olacağı bilinen Red Dead Redemption 2'de aktör olarak görev yapan Tim Neff, Mercinary Insurance ve Reborn gibi projelerden sonra işlerine GTA 6'yı da ekledi. Ortaya çıkan bilgiye göre Neff'in, GTA 6 için Motıon Capture yani hareket yakalama özelliği üzerine çalıştığı öğrenildi. Ancak şirketin konuyla alakalı resmi bir açıklaması yok.

    Etiketler: Yeni Özellik
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