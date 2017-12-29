GTA 6 geliyor, işte ortaya çıkan ilk özelliği!

Rockstar Games, oyun geliştirici ve dağıtıcı bir firma olarak piyasada yer alıyor. Şirketin en sevilen ve en popüler oyunu şu anda GTA 5. Oyunseverler ise GTA serisinin bir sonraki oyunu olan Grand Theft Auto 6'yı bekliyor. Rockstar Games'in yeni oyun için çalışmalara başladığı haberleri gelmeye başlamıştı. Ancak oyun hakkında somut bir bilgi yoktu.

GTA 6 hakkında ilk somut bilgi geldi. 2018'de piyasada olacağı bilinen Red Dead Redemption 2'de aktör olarak görev yapan Tim Neff, Mercinary Insurance ve Reborn gibi projelerden sonra işlerine GTA 6'yı da ekledi. Ortaya çıkan bilgiye göre Neff'in, GTA 6 için Motıon Capture yani hareket yakalama özelliği üzerine çalıştığı öğrenildi. Ancak şirketin konuyla alakalı resmi bir açıklaması yok.