GTA 6 nasıl olacak? İlk detaylar gün yüzüne çıktı

GTA 6 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Oyun dünyasına yön veren NeoGaf forumlarında yer alan bilgiye göre Tim Neff tarafından paylaşılmış olan CV üzerinde oyunla ilgili ilk sinyallere ulaşıldı. CV detaylarında Neff’in Red Dead Redemption 2 ile birlikte GTA VI için mo-cap çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı.

Durumun sızdırılmasının ardından sitede yer alan CV bilgileri hemen değiştirilirken Tim Neff, burada belirttiği bilgilerin sahte olduğu açıklamasını yaptı. Daha önce GTA V için çalıştığını belirten aktör, her ne kadar daha önce yazdığı CV’sini yalanlasa da GTA V oyunu da buna benzer bir şekilde ortaya çıkmıştı.





GTA VI ile ilgili Rockstar yöneticisi bazı açıklamaları da oyun severlerle paylaştı. Açıklamalar detaylı olarak irdelendiğinde GTA serisinde ilk kez yeni bölümler görebileceğiz. Bu değişikliklerin arasında oyunun ülke dışına çıkması da bulunabilir.

Amerika rüyası modelini tepe noktasına ulaştıran GTA serisinde ilk kez ülke dışına çıkılarak Japonya’nın Tokyo şehrine doğru yol alınabilir. Eğer ülke dışına çıkacaksa, Amerikan kültürü ile benzer birçok noktası olan Japonya’ya gidilmesi en olağan ihtimaller olarak görülüyor. Bilindiği üzere 2000’li yılların başında geliştirileceği düşünülen GTA Tokyo projesinden son anda vazgeçilmişti.

Tokyo dışında oyunda kullanılacak diğer seçenek ise ABD’nin farklı bir eyaleti. Birçok platformda oyunun sadece Amerika’da geçeceği belirtilse de ilk kez ülke dışına çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtelim.

GTA VI oyununda ana karakteri seslendirecek kişinin Eva Mendes olacağı düşünülüyor. Küba asıllı ABD’li aktris daha önce de Daha Hızlı ve Daha Öfkeli filmi ile adından sıkça söz ettirmişti.

GTA VI Çıkış Tarihi

GTA VI oyunu için birçok sızıntılar ortaya atılsa da oyunun en erken 2019 yılının son aylarında veya 2020 yılı başında piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Bu yılın ilk yarısında oyunla ilgili resmi bilgilerin Rockstar tarafından açıklanması beklenirken, oyun severler için bir fragman yayınlanabilir.