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    GTA 5 oynayanlara kötü haber: Boşuna beklemeyin!

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 08:54 | Son Güncelleme:

    Uzun zamandır oyunseverler arasında yoğun ilgi gören GTA 5 için yeni bir Single Player içeriği gelmeyecek.

    GTA 5 için kötü haber geldi. GTA 4 zamanında tam iki adet büyük ek paket yayınlanmıştı. Bu ek paketler oyunun hikayesini genişletirken, Liberty City’ye farklı gözlerden bakmamıza da olanak tanımıştı. 3 karakterli GTA 5 düşünülünce, insan doğal olarak yepyeni maceraların gelmesi için umutlanıyor.

    Aslında yapımcılar 2013 sonlarında yeni senaryo eklentilerinin geleceğinin sinyallerini vermişlerdi. Ne yazık ki GTA Online inanılmaz tutunca, üzerine de PC oyunları eklenince, oyun için yeni hikayeler bekleyenler avuçlarını yaladı.

    GTA 5 oynayanlara kötü haber: Boşuna beklemeyin

    Oyunun tek kişilik modu hakkında GameInformer’a konuşan Imran Sarwar, GTA Online için güncelleme ve DLC’ler geleceğini ama tek kişilik tarafta herhangi bir çalışma yapılmayacağını resmen açıkladı. Böylece, olası bir ek Trevor hikayesi görme ihtimalimiz de ortadan kalkmış oldu.

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