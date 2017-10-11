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GSYH, yeni Gümrük Birliği ile 12,5 milyar Euro artacak

AA
11.10.2017 - 12:07 | Son Güncelleme:

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile tahmini olarak AB'nin GSYH'sinin 5,4 milyar avro, Türkiye'nin GSYH'sinin de yıllık 12,5 milyar avro artacağını belirterek, "Türkiye'nin AB'ye ihracatı da 5 milyar avro artar." dedi.

  Berger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği'nin modernize olması gerektiğini ifade ederek, Gümrük Birliği'nin modernize olması için Avrupa Komisyonu ve Türkiye'den Ekonomi Bakanlığı'nın değerlendirme çalışması yaptığını anlattı.     

         Berger, "İki tarafın da yaptığı değerlendirme çalışması aynı sonuca vardı. Ekonomiksel olarak iki tarafın da avantajı var." dedi.     

         Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile Türkiye'de GSYH'nin artacağını belirten Berger, Türkiye kadar olmasa da AB'nin GSYH'sinin de artacağını söyledi.     

  - "TÜRKİYE'NİN AB'YE İHRACATI 5 MİLYAR AVRO ARTAR"     

          Christian Berger, şunları kaydetti:     

         "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile tahmini olarak AB'nin GSYH'si yüzde 0,01, yani 5,4 milyar avro artar, Türkiye'nin GSYH'si de yıllık 12,5 milyar avro büyür. Türkiye'nin AB'ye ihracatı da 5 milyar avro artar. Türkiye her zaman AB'nin çok önemli bir ticari partneri olmuştur. Türkiye'nin yarısı Avrupa'ya ihracat yapıyor. Aynı zamanda Türkiye'deki yabancı yatırımların yarısından fazlası AB'den geliyor. Bu yüzden Türkiye ve AB arasında çok güçlü bir ekonomik ilişki var."     

         Berger, Türkiye'nin herhangi bir yerine gittiğinde teknoloji yatırımları ve iş konusundaki eğitimleri gördüğünü söyledi.

Etiketler: GSYH , TÜRKİYE , İHRACAT
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