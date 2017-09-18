GS’ye komşu arsaya 262.5 milyon TL

262 MİLYON 500 BİN BEDEL



Kamuyu Aydınlatma Platformu’na Emlak Konut tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şirketimiz ile TOKİ arasında, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin sahip olduğu ve 29 Haziran 2016 tarihinde yapılan protokolle üzerinde proje geliştirilmesi planlanan 22 bin 627 metrekarelik arsaya komşu olan 292 ada 220 parselde bulunan İstanbul, Bakırköy, Şenlik mahallesindeki 40 bin 722 metrekare arsanın 262 milyon 500 bin TL bedelle peşin olarak satın alınmasına yönelik 15 Eylül tarihinde protokol imzalanmıştır.”

RİVA’DA NE OLDU?

GS Başkanı Dursun Özbek Riva ve Florya arsalarından 1.5 milyar lira gelir beklediğini söylemişti. Şirketin Emlak Konut ile yaptığı anlaşmaya göre yapılacak projelerden alınan arsa payının yüzde 80’i kulübün, yüzde 20’si Emlak Konut’un olacak. Kulübün tartışmalı Riva arsasında ise geçtiğimiz günlerde imza atıldı. İhaleyi alan firma belirlenen sürede imza atmayınca hakları en yüksek ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat’a geçti. İhaleyi alan firma değişince hem Emlak Konut’un hem de Galatasaray’ın payı düştü. Yeni alan firmanın taahhütüne göre Galatasaray’ın kasasına giren para 180 milyon 800 bin, Emlak Konut’un kasasına giren para ise 45 milyon 200 bin azaldı. Ancak firmanın hasılatı arttıkça her iki kurumun payı da artacak. Riva’da 3.8 milyarlık proje yapılacak. Kulübün kasasına 761 milyon 600 bin lira, Emlak Konut’un kasasına 190 milyon 400 bin girecek.