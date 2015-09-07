GSS nedir? GSS prim borcu öğrenme (Genel sağlık sigortası kimleri kapsar?)

GSS olarak bildiğiniz Genel Sağlık Sigortasında borç sorgulama ekranına internet üzerinden ulaşıp borcunuzu sorgulayabilirsiniz. Hatta borcunuzu internetten üzerinden kredi kartınızla ödeyebilirsiniz. Detaylar yazının devamında…

GSS Nedir?



GSS borç sorgulama ile Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmış olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödenen yada ödenmeyen prim borçlarının kontrolü anlamına gelmektedir.

Sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla faydalanmak için GSS prim borcu tutarlarını ödemek durumundadırlar. Gelirleri asgari ücretin 3/1 oranından daha düşük olan kişilerin GSS primlerini devlet ödemektedir. Genel Sağlık Sigortası primleri kişilerin kendi gelir beyanlarını yaptıkları gelir testi sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu test sonucunda hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için aylık ne kadar prim ödemeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır.



GSS kimleri kapsar?

GSS, ülkede 18 yaşını geçmiş ve sigortası olmayan herkesi kapsıyor. Bu bağlamda belirli bir prim ödemeniz gerekmektedir. Ne kadar prim ödeyeceğinizi öğrenmek için GSS borç sorgulama işlemini yapmanız gerekecektir. GSS borç sorgulama işlemini 2 farklı şekilde yapabilmektesiniz. SGK‘nın resmi sitesi E-SGM üzerinden yapabildiğiniz gibi online tahsilat üzerinden de sorgulama yapabilirsiniz. Bu iki siteden de yapacağınız işlemleri şifresiz olarak yapabilirsiniz.

GSS prim borcunuzu aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/