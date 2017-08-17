MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>GS'nin Riva arsası el değiştirdi

GS'nin Riva arsası el değiştirdi

Gülistan ALAGÖZ
17 Ağustos 2017 - 07:48Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 09:17

Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul Riva'daki arsası için Emlak Konut GYO tarafından gerçekleştirilen ihaleyi kazanan Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnşaat AŞ İş Ortaklığı belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamayınca ihale en yüksek ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye verildi.

İhaleyi alan firma değişince kulübün ve Emlak Konut'un da gelir beklentisi düştü. İlk ihaleye göre 3.1 milyar lira değerinde proje yapılacak ve şirket payı olarak yüzde 38'e denk gelen 1 milyar 178 milyon lira kulüp ve Emlak Konut kasasına girecekti. GS yüzde 80'e denk gelen 942 milyon 400 bin lira gelir sağlarken kalan 235 milyon 600 bin lira Emlak Konut'un olacaktı.

İhale en yüksek teklif veren ikinci firmaya geçince şirket payı yüzde 38'den yüzde 25'e düştü. Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyonluk proje yaparken şirket payı için 952 milyon taahhüt etmişti. Bu durumda gelirin yüzde 80'ine denk gelen 761.6 milyon kulübün olacak. Yani Galatasaray'a verilen gelir taahhütü 180 milyon 800 bin düşmüş olacak. İhalede yeni tabloya göre de Emlak Konut payı 190 milyon 400 bin olacak. 

Toplam 869 bin 522 metrekare konut alanına sahip olan arazide 206 bin 497 metrekarelik bir de özel orman alanı bulunuyor. 2018'de inşaatın başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor. 

GS Başkanı Dursun Özbek Riva ve Florya'dan 1.5 milyar lira gelir beklediğini söylemişti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Etiketler: Riva arsası , Galatasaray , Emlak Konut GYO
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri