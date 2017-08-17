GS'nin Riva arsası el değiştirdi

İhaleyi alan firma değişince kulübün ve Emlak Konut'un da gelir beklentisi düştü. İlk ihaleye göre 3.1 milyar lira değerinde proje yapılacak ve şirket payı olarak yüzde 38'e denk gelen 1 milyar 178 milyon lira kulüp ve Emlak Konut kasasına girecekti. GS yüzde 80'e denk gelen 942 milyon 400 bin lira gelir sağlarken kalan 235 milyon 600 bin lira Emlak Konut'un olacaktı.

İhale en yüksek teklif veren ikinci firmaya geçince şirket payı yüzde 38'den yüzde 25'e düştü. Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyonluk proje yaparken şirket payı için 952 milyon taahhüt etmişti. Bu durumda gelirin yüzde 80'ine denk gelen 761.6 milyon kulübün olacak. Yani Galatasaray'a verilen gelir taahhütü 180 milyon 800 bin düşmüş olacak. İhalede yeni tabloya göre de Emlak Konut payı 190 milyon 400 bin olacak.

Toplam 869 bin 522 metrekare konut alanına sahip olan arazide 206 bin 497 metrekarelik bir de özel orman alanı bulunuyor. 2018'de inşaatın başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor.

GS Başkanı Dursun Özbek Riva ve Florya'dan 1.5 milyar lira gelir beklediğini söylemişti.

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