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GS hisseleri Terim'le yükseldi

AA
22.12.2017 - 11:01 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri, teknik direktör olarak Fatih Terim ile görüşmelerin başlandığı haberinin ardından güne yüzde 7,5 yükselişle başladı.

Galatasaray Sportif AŞ'nin dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin hisseleri bu açıklamanın ardından güne yüzde 7,52 yükselişle başladı ve saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,4 artışla 6,44 lira seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinin ise karışık bir seyir izlediği görülüyor. Şu dakikalarda Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri
yüzde 0,73 değer kazancıyla 4,16 liradan, Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri yüzde 0,34 primle 34,95 liradan, Trabzon sportif AŞ hisseleri de yüzde 0,4 azalışla 2,34 liradan işlem görüyor.

 

Etiketler: Galatasaray fatih terim , Galatasaray hisseleri
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