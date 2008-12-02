GS-BJK derbisi Korhan Abay’ın

Emrah Öner yazıyor

Maldonado 1.5 trilyon peşin.Emre’nin dakikası 2500 Euro.Kezman gecen sene 7 trilyon, Guiza bu sene 8 trilyon...Euro yükseldi ya.

Süleyman Abay’ın taksimetre ne?

Gündüz de gece de açsa maç başı 1650 YTL artı yol masrafı.

Yalnız sayısız çakmak, su, pil, cep telefonu, küfür pakete dahil değil.

Onları toplarsa 3-5 milyarı bulur aylık.

Derbi olursa herşey iki katı.

Küfür 7-8 kat.

Adamların ne arabası var, ne ticari bir taksi gönderilmiş..

Bagaj bazen kapanmıyor, bavulları iple bağlıyorlar.

Gökhan Gönül Lamborghini ile geçiyor yanından...

Bas gaza Süleyman Abay bas gazaaaaa....

Şimdilik bir terslik yok.

Ama bir de şurdan bakalım..

Cristiano Ronaldo alıyor 15 trilyon.

Fenerli Burak ne kadar alıyor..1 trilyon var mıdır..

Orantısız mı...

Gerçek değerini bulalım Burak’ın...

Ronaldo kaç kat yararlı? 1957 kat fark var mıdır...

15 trilyon bölü 1957..

Çıkanı da 12’e böl aylık maaşını bulalım.

638,70 YTL..

Ne tesadüf..

Asgari ücret ile aynı...

Şöyle kapatalım..Son günlerin modası malum..

“Maldonado sadece Fenerbahçe’ye atılmış bir kazık değil, Türk futboluna atılmış bir kazıktır.”

Babaannem, Arsenal – Fenerbahçe maçı öncesi ve sonrası.