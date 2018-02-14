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    Grup Yorum üyeleri 'Aranan Teröristler Listesi'ne konuldu

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 20:32 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan teröristler" listesine müzik grubu Grup Yorum üyeleri de konuldu. Müzisyenler, "DHKP-C terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla "gri liste"ye konuldu ve ihbar edenlere 300 bin TL ödül öngörülüyor.

    Grup Yorum'un üyeleri Selma ve İnan Altun ile Ali Aracı ve İbrahim Gökçek, İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan teröristler" listesine konuldu. "Gri liste"ye isimleri yerleştirilen grup üyelerini ihbar edenler için ödül de öngörüldü. "DHKP-C terör örgütü üyeliği" ile suçlanan Grup Yorum üyelirini ihbar edenler için 300 biner TL para ödülü vadediliyor.

    Grup Yorum üyeleri Aranan Teröristler Listesine konuldu

    İçişleri Bakanlığı, "Aranan teröristler" listesini geçtiğimiz günlerde güncellemiş, Kırmızı, yeşil, mavi, turuncu ve gri olmak üzere beş farklı kategoride aranan yaklaşık 900 kişi için 300 bin lira ile 4 milyon lira arasında ödül konulmuştu.

    Grup Yorum üyeleri Aranan Teröristler Listesine konuldu

    Etiketler: Grup Yorum , Selma Altın , İnan Altın , son dakika
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