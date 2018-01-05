Grup sekste işkence sonucu ölmüş

MARIANNE Mechel internet üzerinden katilleriyle bağlantı kurdu. Cinsel ilişki için partner arayanların girdiği internet sayfasında, Türkiye kökenli 36 yaşındaki Tayfun S. ve 27 yaşındaki Jasmin P. ile tanışan Mechel, ikili ile Wedding semtindeki kiralık bir evde buluştu. Üçlü seks yapmaya başladı. Tayfun S. ve sevgilisi Jasmin P., seks sırasında Mechel’e işkence yapmaya başladı. İşkencenin dozunu kaçıran ikili, kadının ölümüne yol açtı.

Cesetten kurtulmak isteyen katil zanlıları, battaniyeye sarıp dördüncü kattan aşağı indirdi. Arka avluya kadar taşıdılar. Daha sonra da avluda bulunan konteynerin yanına bırakıp kaçtılar. Cinayet masası ekipleri de kadının işkence ve kötü muamele sonucu öldüğünü doğruluyor.

TÜRKİYE’YE KAÇACAKLARDI

Cesedi 23 Aralık'ta bir kadın fark etti. Polis soruşturma başlatırken katil zanlıları Tayfun S. ile Jasmin P., yakalanmamak için Türkiye'ye kaçmayı planladı. Zanlılar 30 Aralık günü Schönefeld Havaalanı'nda Türkiye'ye kaçmak isterken ele geçirildi. İkili tutuklanarak cezaevine konuldu. Tayfun S.’nin uyuşturucu ticareti ve karıştığı kavgalar nedeniyle polisteki dosyası kabarık.