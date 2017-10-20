Grup seks konulu teziyle doktora derecesi aldı

Birmingham City Üniversitesi'nden Ryan Scoats, yıllar önceki kız arkadaşıyla birlikte bir başka kadınla cinsel ilişki yaşadı. Daha sonra bu gibi ilişkilerle ilgili bir inceleme olup olmadığını inceleyen Scoats, iki erkek ve bir kadının yer aldığı üç kişilik grup seksle ilgili hiçbir araştırma yapılmadığını keşfetti ve doktora tezini bunun üzerine yazmaya karar verdi.

​Araştırması sırasında aylarca genç kadın ve erkeklerle cinsel deneyimleri hakkında röportaj yapan Scoats'ın tezi, savunma aşamasını başarıyla geçti. Scoats, bu konu hakkında edindiği bilgiler sayesinde doktora derecesini aldı.

Scoats'ın araştırmasına göre, gençler grup seks sırasında fiziksel etkileşimden kaçınıyor. Birçok genç çift de bu yolla ilişkilerini sağlamlaştırıyor.