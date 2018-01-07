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    Grup başkanlığına da aday olmayacak

    Ali VARLI / BERLİN
    07.01.2018 - 13:34 | Son Güncelleme:

    2008 yılının kasım ayından beri yürüttüğü Yeşiller Eşbaşkanlığı görevini daha önce bırakacağını duyuran Cem Özdemir, partisinin Federal Meclis Grup Başkanlığı için de aday olmayacağını açıkladı. Özdemir, “Yeteri kadar destek yok. Bunu kabul etmek zorundayım” dedi.

    CEM Özdemir, Yeşiller Eşbaşkanlığı yerine dört yıl boyunca partisinin Federal Meclis Grup Başkanı olarak görev yapmak istiyordu. Perşembe günü yapılacak grup başkanlık seçiminde nabız yoklayan Özdemir, yeteri kadar destek bulamayacağını anlayınca aday olmaktan vazgeçti. Yeşiller’de meclis grup başkanlık görevini 2013 yılından beri Katrin Göring Eckardt ile Anton Hofreiter sürdürüyor. İkili yeniden aday olacak.
    24 Eylül’de yapılan federal seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Özdemir, gelecek dört yıl boyunca mecliste sıradan milletvekili olarak görev yapacak.

    Cem Özdemir’in partide ağırlığı olduğunu ve önemli görevler üstleneceğini belirterek ondan yararlanacaklarının mesajını veren Eckardt, “Onun yeteneklerinden yararlanamamak aptallık olur. Geniş kesimlere hitap edebilen bir kişi” dedi.

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