Grup Abdal'da kavga bitmiyor... 'Beni ölümle tehdit etti'

Grup, kendilerinden ayrılan İlhan'ın 28 Ekim'de İzmir'de grubun menajeri Erhan Taş'ı yumrukladığını ileri sürürek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İlhan ise bir açıklama yaparak bu iddiaları reddetti. Haluk Tolga İlhan İlhan açıklamasında şunları belirtti:

"Ali Ekber Kayış’ın menajerliğini üstlenen Erhan Taş’ın son iki yıldır etkinliklerimi, konserlerimi engellemek için her yere telefon açarak hakkımda hakaretler ettiğini, küçültücü, aşağılayıcı ve karalayıcı ifadeler kullandığını, tehditler ile yıldırma politikası benimsediğini belirtmeliyim. Kendisi ve Ali Ekber Kayış tüm konser düzenleyenleri beni engellemek üzere aradığı için, tüm organizatörler bu duruma şahittir. Uzun yıllardır devam eden, Erhan Taş ve Ali Ekber Kayış’ın sistematik saldırıları bugünkü tablonun sebebidir. Beni İzmir Cumhuriyet Bayramı konserim öncesi mağdur ettikleri gibi, bir de mağdur olan taraf gibi demeçler vermektedirler. Zira konserden birkaç gün önce organizasyonu düzenleyenleri arayıp Erhan Taş’ın yine hakkımda hakaretler ettiğini öğrendim.

Erhan Taş’ı İzmir’de Cumhuriyet konserim öncesi otelde görünce, diyalog kurmak ve neden yıllardır bana bu şekilde davrandığını sormak, bir sorun var ise karşılıklı konuşmak için kendisinin yanına gittim. Her seferinde yanıt vermeyince, otelin dışına çıktığında ben de çıkarak, “telefon görüşmenin bitmesini bekliyorum” dedim, telefonu kapatınca, neden hakkımda hakaret ve küfürler ettiğini sordum; o da bu soruma karşılık ağza alınmayacak hakaretler ve küfürlerle yanıt verip, bana saldırmaya çalışınca ben de kendimi savundum. Kendisine arkasından yanaşıp, kalleşçe saldırmışım ve daha önce beni görmediği, küfür etmediği gibi ifadeler tamamen yalandır, çevre ve otel kameralarında benim son derece barışçıl yaklaşımım, diyalog kurmak için defalarca yanına gidip gösterdiğim çaba görülecektir. Taş, olay sonrası ağza alınmayacak küfürlerini sıralamaya devam etti, buna da orada bulunan tüm müzisyenler, taksi durağı ve kafe çalışanları şahittir. Kendi terbiyesizliği ve küfürlerini inkar ederek, masum bir insana saldırmışım görüntüsünün yaratılmaya çalışılması tamamen Ali Ekber Kayış’ın demecinde de duyurduğu yeni albümünün reklam çalışması ve benim sanatsal ve siyasal kişiliğimi küçültmek için yaratılan sistemli bir saldırı ve itibarsızlaştırma projesidir.