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    Groove Music tarih oldu, Spotify yerine geçti!

    chip.com.tr
    04.10.2017 - 07:44 | Son Güncelleme:

    Microsoft, Groove Music platformunun fişini çekti! Peki, şimdi ne olacak?

    Microsoft, uzun bir süredir Groove Music platformunun Spotify karşısında kan kaybetmesini izliyor ve mücadeleye devam ediyordu. Ancak görünen o ki bu konuda daha fazla baskıyı kaldıramadı ve yenilgiyi kabul ederek, Groove Music uygulamasının fişini çekti.

    Microsoft, Groove Music platformunu kullanan aboneleri bir yana, milyonlarca kişinin Spotify'ı tercih etmesine daha fazla göğüs geremeyerek, müzik platformunu sonlandırma kararı alıyor almasına ama platformun tozlu raflara kalkması için daha vakit var. Groove Music, 31 Aralık 2017 günü son bulacak. Peki, abonelere ne olacak?

    Groove Music tarih oldu, Spotify yerine geçti

    Groove Music kullanan kullanıcılar, 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren otomatik olarak tüm verileriyle birlikte Spotify'a aktarılacaklar ve artık Spotify'a yönlendirilecekler. Öte yandan halihazırda Groove Music abonesi olanlara 60 günlük Spotify Premium üyeliği de verilecek.

    Etiketler: microsoft , groove , spotify , müzik
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