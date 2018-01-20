Gripten sonra vücudu morardı... Hastanede şaşırtan gerçeği öğrendi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 66 yaşında bir kadın gribe yakalandıktan sonra vücudu morarmaya başladı. New England Journal of Medicine'daki makaleye göre; 66 yaşındaki kadın 2 haftadır kuru öksürükten yakınıyordu. Şiddetli öksürük yüzünden kadının kaburgaları kırıldı.

Hastaya başlangıçta üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konuldu ve sağlık görevlileri, kadının grip olduğunu söyledi. Ancak kadının şikayetleri bir türlü kaybolmadı.

Habertürk'ün aktardığı habere göre sağ tarafındaki şiddetli ağrı ve göğüs kafesiyle kalçası arasında meydana gelen morluk nedeniyle hastaneye giden kadın, duydukları karşısında şoke oldu.

Tomografi çekildikten sonra kaburgasında ciddi boyutta bir kırık tespit edilen kadında kısa süre sonra da göğüs duvarında fıtık meydana geldi.

Vücudu mosmor olan kadına boğmaca teşhisi konuldu ve antibiyotik tedavisine başlandı.