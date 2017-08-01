2013 yılında Türk asıllı Avustralyalı Mihrab Xavnur ile dünya evine giren İlker Baliç, bugün baba oldu. Doğumun Avustralya'da olmasını tercih eden çiftin kız bebekleri oldu.

İlker Baliç ise kızının doğduğunu, "32 sene önce dünyaya gelen en güzel bebek Mihrab Baliç dünyaya geldiği hastanede dünyanın en güzel bebeği Venüs Rainbow Baliç'i dünyaya getirdi. Ben de dünyanin en mutlu babası oldum! " notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

İlker Baliç'in grup arkadaşı Gripin'in solisti Birol Namoğlu ise "uzun zamandır seni bekliyorduk..hoşgeldin Venüs,hoşgeldin gripin'in ilk göz ağrısı..Tebrikler Baliç'ler..#maşallah " notuyla arkadaşlarını tebrik etti.