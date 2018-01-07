Grip ve zatürree 15-44’ü öldürüyor

Türk Toraks Derneği Hava kirliliği ve Akciğer Sağlığı Sempozyumu’nda sunulan araştırmayı göğüs hastalıkları uzmanları Prof. Dr. Sedat Altın, Dr. Nurdan Kalkan, Dr. Gülşah Günlüoğlu ve eczacı Handan Altın gerçekleştirdi.

‘ÖNLENEBİLİR’DEN ÖLÜYORLAR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gençlerde ölüm oranları artıyor. Her yıl dünyada 1.2 milyon genç önlenebilir nedenlerden yaşamını yitiriyor. Araştırma ekibi de Türkiye’de 2010-2016 yılları arasındaki solunum sistemine bağlı ölümleri inceledi. TUİK verilerine göre 2016 yılında ölüm oranları 2010 yılına göre % 38.8 oranında artış gösterdi. 2010 yılında 24418 kişi ölürken, 2016’da 48532 kişi yaşama veda etti. Aynı yıllarda solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerde % 98.8 artış saptandı. Solunum sistemi ölümleri en fazla artışı % 115.4 ile 15-44 yaş grubunda gösterdi.

astım kadınları vurdu

Araştırmanın çarpıcı sonuçları şöyle:

Solunum sistemi ölümleri bu dönemde erkeklerde % 87.2 artış gösterirken, kadınlarda % 117 oranında arttı.

Erkeklerde en yüksek artış 5.7 kat ile grip nedeniyle olmuşken bunu 5.4 kat ile zatürree izledi.

Kadınlarda en yüksek artış 5.5 kat ile zatürreye bağlı ölümlerde gerçekleşti.

Özellikle kadınlarda astıma bağlı ölüm artışı % 67.6 ile erkek astım ölümlerindeki % 27.9 artıştan anlamlı düzeyde yüksek.

Diğer solunum sistemine bağlı ölümler de, kadınlarda % 22.7 ile erkeklerdeki % 9.7’lik artışa göre anlamlı derecede yüksek.

İlginç olarak erkek hastalığı olarak bilinen KOAH’a bağlı ölümler de kadınlarda % 63 artış ile erkeklerdeki % 52.8’lik artıştan daha yüksek gerçekleşti.

Aşıyla önlenebilir solunum sistemi hastalıkları grip ve zatürreye bağlı ölümler 15-44 yaş grubunda özellikle erkeklerde genel ölümlerdeki artışın 7 katı gerçekleşti. Aynı yaş grubunda kadınlarda da artış genel ölümlerin 8 katı oldu.