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    Grip salgını yok

    ANKARA
    16.01.2018 - 21:56 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, partisinin dünkü Meclis grubunda gazetecilere, “Mevsimsel grip enfeksiyonunda artış olması normal ama şu anda Türkiye’de grip salgını yok. Biz soğuk hava şartlarında tedbirimizi alalım, beslenmemize dikkat edelim, giyimimize dikkat edelim. Aile hekimlerimiz size bu konuda her türlü yardımı sağlayacaktır” dedi.

    ANTİBİYOTİK KULLANIMI AZALDI

    Türkiye’nin akılcı antibiyotik kullanımda iyi derecede olduğunu da belirten Demircan, geçmiş yıllarda her 100 reçetenin 35’inde görülen antibiyotik ilaçların artık 29 reçetede görüldüğünü, bunun da iyi bir oran olduğunu belirtti. Antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede çok güçlü bir silah olduğunu vurgulayan Demircan, “Antibiyotiği yerinde, zamanında, yeterli miktarda kullanmazsak bakteriler direnç gösteriyor. Ülkemizde antibiyotiği bilinçli kullanma süreci başarılı devam ediyor” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Sağlık Bakanı Ahmet Demircan , Sağlık Bakanı , Ahmet Demircan
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