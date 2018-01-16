Grip salgını yok

ANTİBİYOTİK KULLANIMI AZALDI

Türkiye’nin akılcı antibiyotik kullanımda iyi derecede olduğunu da belirten Demircan, geçmiş yıllarda her 100 reçetenin 35’inde görülen antibiyotik ilaçların artık 29 reçetede görüldüğünü, bunun da iyi bir oran olduğunu belirtti. Antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede çok güçlü bir silah olduğunu vurgulayan Demircan, “Antibiyotiği yerinde, zamanında, yeterli miktarda kullanmazsak bakteriler direnç gösteriyor. Ülkemizde antibiyotiği bilinçli kullanma süreci başarılı devam ediyor” dedi.