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    Grip diye gitti uzuvlarını kestiler

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 14:42 | Son Güncelleme:

    Galler’de yaşayan 3 çocuk babası Chris Garlick, grip olduğu düşüncesiyle hastaneye gitti ancak 46 yaşındaki adamın durumunun çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, Garlick’de vücudun bağışıklık sisteminin kendi organlarına saldırmasına yol açan septisemi (kan zehirlenmesi) tespit etti.

    Hayati tehlikesi olan Garlick’in iki ayağı, bir eli ve diğer elindeki tüm parmakları kesildi. Doktorlar, Chris Garlick’de menenjite sebep olan bir bakterinin septisemiye yol açtığını gördü. Garlick’in kan seviyesinin aşırı derecede düşmesine neden olan septisemi, ellere ve ayaklarına yeterince kan gitmesini engellemiş oldu. Bunun sonucunda hastanın uzuvları kesildi.

    ÖLÜME HAZIRLADILAR

    Garlick’in eşi Karran, “Ciğerleri durmuştu. Kalbi iyi çalışmıyordu. Pıhtılaşma olmadığı için kanama vardı. 4 gün boyunca bana onun öleceğini söylediler. Beni en kötüsüne hazırlıyorlardı” dedi. Chris Garlick ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sabah kendimi çok kötü hissettim. Çocukları yüzmeye götürecektik ama bunu yapamadım. Doğru düzgün yürüyemedim bile. Başımda katlanılamaz bir ağrı vardı. Hatırladığım son şey bu”. Chris, uzuvlarını kaybetse de geleceğe umutlu bakıyor: “Hayatta kaldım. Yapacak işlerim var. Bir baba ve eş olarak devam edeceğim”.

    Grip diye gitti uzuvlarını kestiler

    NASIL BULAŞIYOR?

    Septisemi (Sepsis) çeşitli şekillerde oluşabiliyor. Deri üzerindeki bir yaranın mikrop kapmasından, bir apsenin patlamasından, çeşitli enfeksiyon ve iltihaplardan septisemi ortaya çıkabiliyor.

    BELİRTİLERİ NELER?

    Septiseminin belirtileri şöyle: Konuşmada bozukluk, aşırı derecede titreme ve kas ağrısı, gün içinde idrar yapmama, nefessiz kalma, aşırı yorgun hissetme, derinin renginin bozulması, beneklenmesi.

    Etiketler: grip , el , bacak , uzuv
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