Edip Uras yazıyor - Bülent Uygun (Sivasspor Teknik Direktörü) (Utku Yasavul’un Endirek Serbest Vuruşlar kitabından Mart 2008)

Fenerbahçe – Gaziantep maçını stattan yorumluyoruz. Gaziantepspor’u gri formalarla sahada görünce aklımız yıllar önceki bir Manchester United maçına gitti, birkaç satır saçmalamışız. Maç sırasında ve sonrasında ‘neden bahsediyorsun sen’ gibisinden mesajlar gelince gerçekten de maç sırasında çok saçmaymış gibi gözüken nota açıklık getirelim istedik.

Yıl 1995. Manchester United o zaman daha küme düşmemiş olan Southampton deplasmanında. Le Tissier ve tayfası dönemin zorlu deplasmanlarından biri. Manchester da Cantona, Giggs, Hughes, Schmeichel ve nice yıldızı ile gittikçe Avrupa futboluna hakim olma yolunda. Artık ülkemizde de başlayan ‘sezon formaları’ modası İngiltere’de epeydir var, renk bağlılığı da olmaksızın her takımın her sezon yeni yeni formaları mağazalarda boy gösteriyor. United’ın deplasman forması o sene gri. Antep’in giydiği formanın kırmızı yerine koyu grili olanından.

Maçın ilk yarısı 3-0 Southampton’ın üstünlüğü ile sona eriyor. İkinci yarı başlıyor, Manchester’ın gri formasının yerinde yeller esiyor, formalar değişmiş beyaz olmuş. İkinci yarıda tek gol bulabilen United maçtan 3-1 yenik ayrılmaktan kurtulamıyor. Maç sonunda Ferguson oyuncularının gri formalar yüzünden ‘birbirlerini görmekte’ zorluklar yaşadığını o yüzden maçı kazanamadıklarını söylüyor. Bu forma ve açıklama bugün hala akıllarda. Ömrü en kısa süren formalardan biri olmuştu Manchester’ın gri deplasman forması.

Futbol tarihinin bu belki de en kötü (belki de en iyi) yenilgi mazereti Pazar günü Kadıköy’de Gaziantep için geçerli olmadı. Birbirini göremeyen birileri varsa sarı lacivert çubuklu formaları ile Fenerbahçeli futbolcular ve hocalarıydı. Gri formalar oyunu çirkinleştirmeden, güzel çıkışlar, akıllı savunma ve orta alanda müthiş mücadele ile fazlasıyla hakettikleri galibiyeti Alex’in dar açıdan attığı mucize golle kaybetti.

Fenerbahçe bu sezon herkesi alıştırdığı gibi amaçsız isteksiz ve kötü futbol oynayan bir takım görüntüsündeydi. Josico’nun oyuna üçüncü değişiklik olarak alındıktan sonra topu rakibe kaptırırken sakatlanması, kaptırdığı topun Gaziantep golü olması ve Josico’nun takımı on kişi bırakarak oyundan çıkması Josico’nun olduğu kadar Fenerbahçe’nin de bu sezonunun kısa bir öyküsü gibi. Trajikomik diyorlar galiba.

Manchester ile başlamıştık, öyle bitirelim. Gri forma fiyaskosundan bir sezon sonra Ekim sonlarına doğru Manchester United yeniden Southampton deplasmanında. Bu kez mazeret yok formalar gri değil ama Southampton yine galip: 6-3. Manchester United ve Fenerbahçe bu bozgundan 4 gün sonra Old Trafford’da karşılaşıyorlar. Bolic’in David May’in ayağından sekerek ağlara giden golü 40 yıllık bir yenilmezlik unvanına son veriyor.

Köprünün altından ne çok su geçmiş. United başında hala Ferguson hocası ile futbol dünyasının zirvesinde. Fenerbahçe için de ne desek ki?

Sular akar, deliler bakar.