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Gref: Türkiye bizim ikinci vatanımız

Hürriyet Haber
24.10.2017 - 22:04 | Son Güncelleme:

DENİZBANK’ın yurtdışındaki tüm aktifleri içerisinde en önemli varlıkları olduğunu belirten Sberbank CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Herman Gref, “Burada kendimizi çok rahat hissediyor ve Türkiye’yi ikinci vatanımız olarak görüyoruz” dedi. Gref, şöyle konuştu: “DenizBank, şu anda yurtdışındaki tüm aktiflerimiz içerisinde en önemli varlığımız. Türkye'deki önceliklerimizi korumaya devam edecek ve altyapı projelerine desteklerimizi büyük bir istekle sürdüreceğiz. Çünkü Türkiye'nin bu konuda iddialı planlarının olduğunu biliyoruz. Rusya ile Türkiye'yi birbirine bağlayan sınırlar ötesi birtakım ürünler geliştirmeye devam edeceğiz. Ruble ve TL bazındaki işlemleri geliştirme yönünde çalışmaları sürdüreceğiz.”

Türkiye ekonomisi ile ilgili gelişme yönünde güzel perspektifler gördüklerini anlatan Gref, “Türkiye'de büyüme hızının önümüzdeki dönemlerde yüzde 3-4 düzeyinde olacağını bekliyoruz. Türkiye pazarı, aynı zamanda faaliyetlerimizi geliştirme bakımından çok güzel perspektifler sunuyor. Türkiye'de son 17 yıl içinde 55 havalimanı inşa edildi. Bu projelerin 3'te birine biz destek sağladık. Bu önceliklerimizi korumaya devam edecek ve altyapı projelerine desteklerimizi büyük bir istekle sürdüreceğiz” dedi.

Etiketler: Herman Gref , DenizBank , gazetehaberleri
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