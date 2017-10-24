Gref: Türkiye bizim ikinci vatanımız

Türkiye ekonomisi ile ilgili gelişme yönünde güzel perspektifler gördüklerini anlatan Gref, “Türkiye'de büyüme hızının önümüzdeki dönemlerde yüzde 3-4 düzeyinde olacağını bekliyoruz. Türkiye pazarı, aynı zamanda faaliyetlerimizi geliştirme bakımından çok güzel perspektifler sunuyor. Türkiye'de son 17 yıl içinde 55 havalimanı inşa edildi. Bu projelerin 3'te birine biz destek sağladık. Bu önceliklerimizi korumaya devam edecek ve altyapı projelerine desteklerimizi büyük bir istekle sürdüreceğiz” dedi.