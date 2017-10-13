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    Greenpeace’ten santralde havai fişek!

    AA
    13.10.2017 - 11:25 | Son Güncelleme:

    Çevre örgütü Greenpeace aktivistleri, Fransa’daki nükleer santrallerin güvenlik zafiyetlerine dikkati çekmek için girdikleri bir santralde havai fişek fırlattı.

    GREENPEACE, Fransa’nın Lüksemburg sınırındaki Cattenom nükleer santralinin güvenlik duvarlarını aşan aktivistlerinin, ülkedeki santrallerin güvenlik zafiyetine dikkati çekmek için yaptıkları eylemle ilgili video görüntülerini yayımladı. Kayıtlarda, iki güvenlik bariyerini aşan eylemcilerin santral içinde havai fişek fırlattıkları görüldü. Olayın ardından polisin sekiz aktivisti gözaltına aldığı bildirildi. 

    Greenpeace tarafından nükleer uzmanlara hazırlatılan ve iki gün önce kamuoyuna duyurulan raporda, çoğunluk hissesi Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF’in nükleer santralleri mercek altına alınmıştı.
    Nükleer santrallerin atık yakıt havuzlarının herhangi bir terör saldırısı, deprem ve su baskını olasılığına karşı korunmasının çok zayıf olduğu belirtilen raporda, bu durumların havuzlardaki soğutma suyunun kaybı yoluyla atık yakıtın yanmasına sebebiyet vererek 250 kilometreye kadar radyoaktif kirlenmeye yol açabileceği kaydedilmişti.
    Raporda, EDF’in işlettiği 58 reaktörde konuyu dikkate alması ve güvenliği artırması gerektiği bildirilmişti. Uranyumun yanmasıyla ortaya çıkan atığın yaklaşık üç yıl havuzlarda soğutulması gerekiyor. Reaktörlerin güvenliğinin artırılmasının reaktör başına yaklaşık 1 milyar avroya mal olacağı tahmin ediliyor.

    Etiketler: nükleer santral
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