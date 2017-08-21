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Great Wall'un gözü Fiat Chrysler ile ortaklıkta

Reuters
21 Ağustos 2017 - 12:44Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 12:50

Çinli otomobil üreticisi Great Wall Motor Co'dan bir yetkili, şirketin Fiat Chrysler Automobiles'e (FCA) ortak olmakla ilgilendiğini söyledi.

Automotive News adlı yayın kurumunda geçen hafta yer alan bir haberden bu yana Fiat'ı Çinlilerin satın almak istediğine dair spekülasyon yürütülüyor.
Haberde "bilindik Çinli bir üreticinin" bu ay başlarında Fiat'a satın alma teklifi ilettiği belirtilmiş, haber üzerine Fiat hisseleri keskin yükselmişti.

Great Wall Motors basın biriminde görevli adının açıklanmamasını isteyen bir yetkili, Reuters'a telefon üzerinden bilgi vererek, "Bu konu ile ilgili olarak, şu anda satın alma niyetimiz var. (FCA ile) ilgileniyoruz" dedi. Yetkili ayrıntı vermedi.

Dünyanın yedinci büyük otomotiv üreticisi olan FCA'nın CEO'su Sergio Marchionne, artan maliyetler nedeniyle ve elektrikli araç geliştirmek için ortak veya şirketin tamamıyla ilgilenen bir yatırımcı aradıklarını daha önce ifade etmişti.

 

 

Etiketler: Great Wall Motor Co , Fiat Chrysler Automobiles , FCA
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