Great Wall'un gözü Fiat Chrysler ile ortaklıkta

Automotive News adlı yayın kurumunda geçen hafta yer alan bir haberden bu yana Fiat'ı Çinlilerin satın almak istediğine dair spekülasyon yürütülüyor.

Haberde "bilindik Çinli bir üreticinin" bu ay başlarında Fiat'a satın alma teklifi ilettiği belirtilmiş, haber üzerine Fiat hisseleri keskin yükselmişti.

Great Wall Motors basın biriminde görevli adının açıklanmamasını isteyen bir yetkili, Reuters'a telefon üzerinden bilgi vererek, "Bu konu ile ilgili olarak, şu anda satın alma niyetimiz var. (FCA ile) ilgileniyoruz" dedi. Yetkili ayrıntı vermedi.

Dünyanın yedinci büyük otomotiv üreticisi olan FCA'nın CEO'su Sergio Marchionne, artan maliyetler nedeniyle ve elektrikli araç geliştirmek için ortak veya şirketin tamamıyla ilgilenen bir yatırımcı aradıklarını daha önce ifade etmişti.