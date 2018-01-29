Grammy gecesine Bruno Mars ve beyaz güller damga vurdu

Ünlü &B şarkıcısı Mars, "Yılın Kaydı" ve Yılın Şarkıcısı" da dahil olmak üzere altı dalda Grammy Ödülü'nü kucakladı. Grammy Ödülleri de tıpkı Altın Küre'de olduğu gibi Hollywood'daki cinsel ayrımcılığı ve taciz olaylarının protestosuna sahne oldu. Protestolara destek veren ünlüler geceye beyaz gül takarak gitti.
İşte Grammy Ödülleri'ni kazananların listesi:
Yılın Kaydı - “24K Magic” — Bruno Mars
Yılın Şarkısı - “That’s What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları - Bruno Mars
En İyi R&B Performansı- “That’s What I Like” Bruno Mars
En İyi R&B Şarkısı - “That’s What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları - Bruno Mars
En İyi R&B Albümü -“24K Magic” — Bruno Mars
En İyi Albüm Mühendisliği - “24K Magic” - Bruno Mars
En iyi yeni sanatçı: Alessia Cara
En iyi solo performans: Ed Sheeran, Shape of You
En iyi Rap Şarkısı - Humble -Duckworth, Asheton Hogan and M. Williams II, söz yazarları -Kendrick Lamar
En İyi Rap Performansı - Humble - Kendrick Lamar
En İyi Kısa Müzik Videosu - Humble - Kendrick Lamar
En İyi Rap Albümü - Damn - Kendrick Lamar
En iyi rap ortak çalışması: Kendrick Lamar ve Rihanna - Loyalty
En İyi Solo Pop Performansı: Shape of You -Ed Sheeran
En İyi Pop Vokal Albümü: Ed Sheeran
En iyi geleneksel R&B Performansı: Childish Gambino (Donald Glover, solda) - Redbone
En iyi Urban çağdaş albüm: The Weekend - Starboy
Yılın prodüktörü: Greg Kurstin
Yılın prodüktörü (Klasik): David Frost
En iyi Caz Vokal Albümü: Cécile McLorin Salvant - Dreams and Daggers
En iyi reggae albümü: Damian Marley - Stony Hill
En iyi rock performansı: Leonard Cohen - You Want It Darker
En iyi rock şarkıcısı: Foo Fighters - Run
En iyi rock albümü: The War on Drugs - A Deeper Understanding
En iyi metal performansı: Mastodon - Sultan's Curse
En iyi alternatif müzik albümü: The National - Sleep Well Beast
En iyi Latin pop albümü: Shakira - El Dorado
En iyi geleneksel Blues albümü: Residente - Residente
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