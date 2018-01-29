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Grammy gecesine Bruno Mars ve beyaz güller damga vurdu

Müzik dünyasının nefesini tutarak beklediği tören gerçekleşti. Sektörün en saygın ödülü olan Grammy Ödülleri New York'ta düzenlen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 60'ıncı kez verilen Grammy Ödülleri Madison Square Garden'da düzenlenen törenle dağıtıldı. Geceye damgasını vuran kişi ise Bruno Mars oldu. Hollywood'daki cinsel ayrımcılık bu kez ünlülerin yakalarına taktığı beyaz güllerle protesto edildi. İki yıl önce hayata veda eden Leonard Cohen ise You Want It Darker adlı çalışmasına verilen ödülle anıldı..

Hürriyet Haber
29.01.2018 - 07:05 | Son Güncelleme :


Ünlü &B şarkıcısı Mars, "Yılın Kaydı" ve Yılın Şarkıcısı" da dahil olmak üzere altı dalda Grammy Ödülü'nü kucakladı. Grammy Ödülleri de tıpkı Altın Küre'de olduğu gibi Hollywood'daki cinsel ayrımcılığı ve taciz olaylarının protestosuna sahne oldu. Protestolara destek veren ünlüler geceye beyaz gül takarak gitti.

 İşte Grammy Ödülleri'ni kazananların listesi:

Yılın Kaydı - “24K Magic” — Bruno Mars

Yılın Şarkısı - “That’s What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları - Bruno Mars

En İyi R&B Performansı- “That’s What I Like” Bruno Mars
En İyi R&B Şarkısı - “That’s What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları - Bruno Mars

En İyi R&B Albümü -“24K Magic” — Bruno Mars

En İyi Albüm Mühendisliği - “24K Magic” - Bruno Mars

En iyi yeni sanatçı: Alessia Cara

En iyi solo performans: Ed Sheeran, Shape of You

En iyi Rap Şarkısı - Humble -Duckworth, Asheton Hogan and M. Williams II, söz yazarları -Kendrick Lamar

En İyi Rap Performansı - Humble - Kendrick Lamar

En İyi Kısa Müzik Videosu - Humble - Kendrick Lamar

En İyi Rap Albümü - Damn - Kendrick Lamar

Grammy gecesine Bruno Mars ve beyaz güller damga vurdu


En iyi rap ortak çalışması: Kendrick Lamar ve Rihanna - Loyalty

En İyi Solo Pop Performansı: Shape of You -Ed Sheeran

En İyi Pop Vokal Albümü: Ed Sheeran

En iyi geleneksel R&B Performansı: Childish Gambino (Donald Glover, solda) - Redbone
En iyi Urban çağdaş albüm: The Weekend - Starboy
Yılın prodüktörü: Greg Kurstin

Yılın prodüktörü (Klasik): David Frost

En iyi Caz Vokal Albümü: Cécile McLorin Salvant - Dreams and Daggers

En iyi reggae albümü: Damian Marley - Stony Hill

En iyi rock performansı: Leonard Cohen - You Want It Darker

En iyi rock şarkıcısı: Foo Fighters - Run

En iyi rock albümü: The War on Drugs - A Deeper Understanding

En iyi metal performansı: Mastodon - Sultan's Curse

En iyi alternatif müzik albümü: The National - Sleep Well Beast

En iyi Latin pop albümü: Shakira - El Dorado

En iyi geleneksel Blues albümü: Residente - Residente

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