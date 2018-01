Grammy gecesine Bruno Mars ve beyaz güller damga vurdu

Ünlü &B şarkıcısı Mars, "Yılın Kaydı" ve Yılın Şarkıcısı" da dahil olmak üzere altı dalda Grammy Ödülü'nü kucakladı. Grammy Ödülleri de tıpkı Altın Küre'de olduğu gibi Hollywood'daki cinsel ayrımcılığı ve taciz olaylarının protestosuna sahne oldu. Protestolara destek veren ünlüler geceye beyaz gül takarak gitti.

İşte Grammy Ödülleri'ni kazananların listesi:

Yılın Kaydı - “24K Magic” — Bruno Mars

Yılın Şarkısı - “That’s What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları - Bruno Mars

En İyi R&B Performansı- “That’s What I Like” Bruno Mars

En İyi R&B Şarkısı - “That’s What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları - Bruno Mars

En İyi R&B Albümü -“24K Magic” — Bruno Mars

En İyi Albüm Mühendisliği - “24K Magic” - Bruno Mars

En iyi yeni sanatçı: Alessia Cara

En iyi solo performans: Ed Sheeran, Shape of You

En iyi Rap Şarkısı - Humble -Duckworth, Asheton Hogan and M. Williams II, söz yazarları -Kendrick Lamar



En İyi Rap Performansı - Humble - Kendrick Lamar



En İyi Kısa Müzik Videosu - Humble - Kendrick Lamar



En İyi Rap Albümü - Damn - Kendrick Lamar







En iyi rap ortak çalışması: Kendrick Lamar ve Rihanna - Loyalty

En İyi Solo Pop Performansı: Shape of You -Ed Sheeran

En İyi Pop Vokal Albümü: Ed Sheeran

En iyi geleneksel R&B Performansı: Childish Gambino (Donald Glover, solda) - Redbone

En iyi Urban çağdaş albüm: The Weekend - Starboy

Yılın prodüktörü: Greg Kurstin

Yılın prodüktörü (Klasik): David Frost



En iyi Caz Vokal Albümü: Cécile McLorin Salvant - Dreams and Daggers



En iyi reggae albümü: Damian Marley - Stony Hill



En iyi rock performansı: Leonard Cohen - You Want It Darker

En iyi rock şarkıcısı: Foo Fighters - Run



En iyi rock albümü: The War on Drugs - A Deeper Understanding

En iyi metal performansı: Mastodon - Sultan's Curse

En iyi alternatif müzik albümü: The National - Sleep Well Beast



En iyi Latin pop albümü: Shakira - El Dorado

En iyi geleneksel Blues albümü: Residente - Residente