Grammy 2018 ödülleri hangi kanalda saat kaçta?

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Müzik Ödülleri, bu sene 60’ıncı kez sahiplerini buluyor. 84 kategoride kazanan isimlerin ödüllendirileceği 2018 Grammy Ödülleri, New York’ta gerçekleştirilecek. Türkiye saatine göre 28 Ocak Pazar’ı 29 Ocak Pazartesi’ye bağlayan gece 03.30’da yapılacak tören, Amerika ile aynı anda teve 2’de ekrana gelecek.
BU SENE 7 DALDA ADAY
Bu sene Grammy’de Lamar’ın “DAMN” albümü “En İyi Rap Albümü” ve “Yılın Albümü” kategorilerinde aday gösterildi. Aynı albümden “HUMBLE.” şarkısı “Yılın Kaydı”, “En İyi Rap Performansı”, "En İyi Rap Şarkısı” ve “En İyi Klip” kategorilerinde, Rihanna’yla düet yaptığı “LOYALTY.” şarkısı ise "En İyi Rap İşbirliği Performansı" kategorisinde aday oldu.
2018 GRAMMY ÖDÜLLERİ GENEL SIRALAMA
Yılın Albümü
“Awaken, My Love!” - Childish Gambino
“4:44” - Jay-Z
“DAMN.” - Kendrick Lamar
“Melodrama” - Lorde
“24K Magic” - Bruno Mars
Yılın Kaydı
“Redbone” - Childish Gambino
“Despacito” - Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber
“The Story of O.J.” - Jay-Z
“HUMBLE.” - Kendrick Lamar
“24K Magic” - Bruno Mars
Yılın Şarkısı
“Despacito” - Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber
“4:44” - Jay-Z
“Issues” - Julia Michaels
“1-800-273-8255” - Logic feat. Alessia Cara & Khalid
“That’s What I Like” - Bruno Mars
En İyi Yeni Sanatçı
Alessia Cara
Khalid
Lil Uzi Vert
Julia Michaels
SZA
POP
En İyi Pop Solo Performansı
“Love So Soft” - Kelly Clarkson
“Praying” - Kesha
“Million Reasons” - Lady Gaga
“What About Us” -Pink
“Shape Of You” - Ed Sheeran
En İyi Pop İş birliği/Grup Performansı
“Something Just Like This” - The Chainsmokers & Coldplay
“Despacito” - Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber
“Thunder” - Imagine Dragons
“Feel It Still” - Portugal. The Man
“Stay” - Zedd feat. Alessia Cara
En İyi Pop Vokal Albümü
“Kaleidoscope EP” - Coldplay
“Lust for Life” - Lana Del Rey
“Evolve” - Imagine Dragons
“Rainbow” -Kesha
“Joanne” - Lady Gaga
“÷” - Ed Sheeran
ELEKTRONİK/DANS
En İyi Dans/Elektronik Albüm
“Migration” - Bonobo
“3-D the Catalogue” - Kraftwerk
“Mura Masa” - Mura Masa
“A Moment Apart” - Odesza
“What Now” - Sylvan Esso
ROCK
En İyi Rock Performans
“You Want It Darker” - Leonard Cohen
“The Promise” - Chris Cornell
“Run” - Foo Fighters
“No Good” - Kaleo
“Go to War” - Nothing More
ALTERNATİF
En İyi Alternatif Müzik Albümü
“Everything Now” - Arcade Fire
“Humanz” - Gorillaz
“American Dream” - LCD Soundsystem
“Pure Comedy” - Father John Misty
“Sleep Well Beast” - The National
RAP
En İyi Rap Performans
“Bounce Back” - Big Sean
“Bodak Yellow” - Cardi B
“4:44” - Jay-Z
“HUMBLE.” - Kendrick Lamar
“Bad and Boujee” - Migos ft. Lil Uzi Vert
En İyi Rap İşbirliği Performansı
“PRBLMS” - 6LACK
“Crew” - Goldlink ft. Brent Faiyaz & Shy Glizzy
“Family Feud” - Jay-Z ft. Beyoncé
“LOYALTY.” - Kendrick Lamar ft. Rihanna
“Love Galore” - SZA ft. Travis Scott
En İyi Rap Şarkısı
“Bodak Yellow” - Cardi B
“Chase Me” - Danger Mouse ft. Run The Jewels & Big Boi
“HUMBLE.” - Kendrick Lamar
“Sassy” - Rapsody
“The Story Of O.J.” - Jay-Z
En İyi Rap Albümü
“4:44” - Jay-Z
“DAMN.” - Kendrick Lamar
“Culture” - Migos
“Laila’s Wisdom” - Rapsody
“Flower Boy” - Tyler, The Creator
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