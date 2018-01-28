Grammy 2018 ödülleri hangi kanalda saat kaçta?

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Müzik Ödülleri, bu sene 60’ıncı kez sahiplerini buluyor. 84 kategoride kazanan isimlerin ödüllendirileceği 2018 Grammy Ödülleri, New York’ta gerçekleştirilecek. Türkiye saatine göre 28 Ocak Pazar’ı 29 Ocak Pazartesi’ye bağlayan gece 03.30’da yapılacak tören, Amerika ile aynı anda teve 2’de ekrana gelecek.



BU SENE 7 DALDA ADAY



Bu sene Grammy’de Lamar’ın “DAMN” albümü “En İyi Rap Albümü” ve “Yılın Albümü” kategorilerinde aday gösterildi. Aynı albümden “HUMBLE.” şarkısı “Yılın Kaydı”, “En İyi Rap Performansı”, "En İyi Rap Şarkısı” ve “En İyi Klip” kategorilerinde, Rihanna’yla düet yaptığı “LOYALTY.” şarkısı ise "En İyi Rap İşbirliği Performansı" kategorisinde aday oldu.



2018 GRAMMY ÖDÜLLERİ GENEL SIRALAMA



Yılın Albümü

“Awaken, My Love!” - Childish Gambino

“4:44” - Jay-Z

“DAMN.” - Kendrick Lamar

“Melodrama” - Lorde

“24K Magic” - Bruno Mars



Yılın Kaydı

“Redbone” - Childish Gambino

“Despacito” - Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber

“The Story of O.J.” - Jay-Z

“HUMBLE.” - Kendrick Lamar

“24K Magic” - Bruno Mars



Yılın Şarkısı

“Despacito” - Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber

“4:44” - Jay-Z

“Issues” - Julia Michaels

“1-800-273-8255” - Logic feat. Alessia Cara & Khalid

“That’s What I Like” - Bruno Mars

En İyi Yeni Sanatçı

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

POP



En İyi Pop Solo Performansı

“Love So Soft” - Kelly Clarkson

“Praying” - Kesha

“Million Reasons” - Lady Gaga

“What About Us” -Pink

“Shape Of You” - Ed Sheeran

En İyi Pop İş birliği/Grup Performansı

“Something Just Like This” - The Chainsmokers & Coldplay

“Despacito” - Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber

“Thunder” - Imagine Dragons

“Feel It Still” - Portugal. The Man

“Stay” - Zedd feat. Alessia Cara

En İyi Pop Vokal Albümü

“Kaleidoscope EP” - Coldplay

“Lust for Life” - Lana Del Rey

“Evolve” - Imagine Dragons

“Rainbow” -Kesha

“Joanne” - Lady Gaga

“÷” - Ed Sheeran



ELEKTRONİK/DANS

En İyi Dans/Elektronik Albüm

“Migration” - Bonobo

“3-D the Catalogue” - Kraftwerk

“Mura Masa” - Mura Masa

“A Moment Apart” - Odesza

“What Now” - Sylvan Esso



ROCK

En İyi Rock Performans

“You Want It Darker” - Leonard Cohen

“The Promise” - Chris Cornell

“Run” - Foo Fighters

“No Good” - Kaleo

“Go to War” - Nothing More



ALTERNATİF

En İyi Alternatif Müzik Albümü

“Everything Now” - Arcade Fire

“Humanz” - Gorillaz

“American Dream” - LCD Soundsystem

“Pure Comedy” - Father John Misty

“Sleep Well Beast” - The National



RAP

En İyi Rap Performans

“Bounce Back” - Big Sean

“Bodak Yellow” - Cardi B

“4:44” - Jay-Z

“HUMBLE.” - Kendrick Lamar

“Bad and Boujee” - Migos ft. Lil Uzi Vert



En İyi Rap İşbirliği Performansı

“PRBLMS” - 6LACK

“Crew” - Goldlink ft. Brent Faiyaz & Shy Glizzy

“Family Feud” - Jay-Z ft. Beyoncé

“LOYALTY.” - Kendrick Lamar ft. Rihanna

“Love Galore” - SZA ft. Travis Scott



En İyi Rap Şarkısı

“Bodak Yellow” - Cardi B

“Chase Me” - Danger Mouse ft. Run The Jewels & Big Boi

“HUMBLE.” - Kendrick Lamar

“Sassy” - Rapsody

“The Story Of O.J.” - Jay-Z



En İyi Rap Albümü

“4:44” - Jay-Z

“DAMN.” - Kendrick Lamar

“Culture” - Migos

“Laila’s Wisdom” - Rapsody

“Flower Boy” - Tyler, The Creator