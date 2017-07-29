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Gram altın ve Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

Hürriyet Haber
29 Temmuz 2017 - 11:15Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 11:15

Altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıları heyecanlandırdı. Altının gram fiyatı 144 lira seviyesinde işlem görmeye başlarken bu yükseliş çeyrek altın ve gram altın gibi en çok talep gösterilen yatırım altınlarına da yansıdı. Peki altın fiyatlarının yükselmesinin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 236,00 lira, Cumhuriyet altını 963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,56 yükselişle 144,00 liradan işlem gördü. 22 Ayar Bileziğin gramı 135 liradan işlem görüyor..

Dün, uluslararası piyasada analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.265 doları test eden altının ons fiyatı, bu seviyelerde tutunamayarak 1.260 doların altında dengelenirken, yurt içinde gram altın fiyatı da 143,2 liradan günü tamamladı.
Altının gram fiyatı, ons altın ve döviz kurlarındaki sakin seyre paralel bugün 143 liranın hemen üzerinde yatay bir seyir izlerken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235 lira, Cumhuriyet altını 958 liradan satılıyor.

 

 

Etiketler: çeyrek altın , gram altın , altın fiyatları
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