GQ TÜRKİYE “MEN OF THE YEAR 2018” ÖDÜLLERİ CLEAR ANA SPONSORLUĞUNDA SAHİPLERİYLE KAVUŞUYOR!

GQ Türkiye, 2018’de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl yedinci kez düzenlenecek “GQ Türkiye Men Of The Year” ödül töreni 13 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşiyor.

GQ Men Of The Year’da her biri kendi alanında başarılı 14 erkek ve bir kadın ödüllendirilecek. CLEAR özel ödülü ise gq.com.tr’de yapılacak oylamadan sonra sahibiyle buluşacak.

Merakla beklenen gecede, Yılın Uluslararası Starı Ödülü’nün sahibi; tüm dünyada, özellikle Türkiye’de izlenme rekorları kıran İspanyol dizisi La Casa De Papel’in Berlin’i yani Pedro Alonso olurken Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle hayatımıza giren ve Çukur’daki rolüyle adından çokça söz ettiren oyuncu Aras Bulut İynemli, Yılın Oyuncusu Ödülü’nü almaya hak kazanıyor. İkon Ödülü; ikonların ikonu Müslüm Gürses’i canlandırdığı Müslüm filmiyle 2018’in en çok konuşulan performansını sergileyen Timuçin Esen’in oluyor. Star TV’de ekrana gelen Erkenci Kuş dizisiyle “altın çağını” yaşayan yakışıklı oyuncu Can Yaman, Yılın Yükselen Oyuncusu Ödülü’nü almaya hazırlanırken Yılın Kadını Ödülü ise hem komedide hem de dramada üstlendiği rollerle Türkiye’nin en iyi oyuncularından biri olan Demet Evgar’ın oluyor.

GQ Türkiye, Kış 2019 sayısında Men Of The Year kazananlarıyla 76 sayfa çekim ve röportaj gerçekleştirdi. Ödül alan isimler, bu sene modaya damga vuran “Western” konseptiyle giyinerek dikkat çekti.

Yılın en prestijli etkinliklerinden biri olan; iş, sanat, moda ve eğlence dünyasının önemli isimlerinin davetli olduğu gecenin sunuculuğunu bu yıl yine ünlü isimler üstlenecek.

CLEAR ana sponsorluğunda gerçekleşecek GQ Türkiye Men Of The Year gecesinde davetlilerin ulaşımı Volkswagen tarafından sağlanırken lüks erkek giyimin öncü markalarından HUGO BOSS, görüntü teknolojisinde devrim yaratan LG ve İsviçre’nin en köklü erkek saat markalarından GIRARD PERREGAUX da Men of The Year 2018’in sponsorları arasında yer alıyor.

GQ TÜRKİYE “MEN OF THE YEAR 2018” CLEAR ANA SPONSORLUĞUNDA ÖDÜL ALAN İSİMLER:

YILIN ULUSLARARASI STARI: PEDRO ALONSO

YILIN KADINI: DEMET EVGAR

ONUR ÖDÜLÜ: ARA GÜLER

İKON: TİMUÇİN ESEN

YILIN OYUNCUSU: ARAS BULUT İYNEMLİ

YILIN YÜKSELEN OYUNCUSU: CAN YAMAN

TÜRK SİNEMASINA DESTEK ÖDÜLÜ: ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI

YILIN SANAT ADAMI: REFİK ANADOL

YILIN SPORCUSU: FERNANDO MUSLERA

YILIN ŞEFİ: SOMER SİVRİOĞLU

YILIN KOMEDYENİ: ENİS ARIKAN

YILIN YÖNETMENİ: TOLGA KARAÇELİK

YILIN STİL SAHİBİ ADAMI: MURAT TAMGÜÇ

YILIN İLHAM VEREN ADAMI: HÜSAMETTİN KOÇAN

YILIN DJ'İ: OCEANVS ORIENTALIS

CLEAR ÖZEL ÖDÜLÜ: HALK TARAFINDAN BELİRLENECEK