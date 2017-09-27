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    Hürriyet >Teknoloji>GPS'ler artık yerini çok daha iyi görecek!

    GPS'ler artık yerini çok daha iyi görecek!

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 07:36 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 07:36

    Broadcom'un yeni GPS yongaları, isabet seviyesini metrelerden 30 santimetreye kadar düşürüyor!

    IEEE Spectrum'un söylediğine göre Broadcom'un yeni seri üretim GPS çipi ile beraber akıllı telefonların GPS sistemleri çok daha isabetli bir hale gelerek 30 santimetreye kadar doğru yer bildirimi yapabilecek. Günümüzde kullanılan GPS çözümleri ise genellikle üç ile beş metre arasında bir menzile sahip durumda.

    Bu göreceli olarak büyük olan hata payı da telefonların otoyolda mı yoksa yol bağlantısında veya kaldırımda mı olduğunuzu anlamalarını zorlaştırıyor. Bu yeni nesil GPS çiplerinin bu sorunları çözmesi beklenmekte ve Broadcom'un IEEE Spectrum'a söylediğine göre yeni çipler önümüzdeki yıl akıllı telefonlarda gözükmeye başlayacak.

    Gelişmiş olan doğruluğun en büyük sebebi ise telefonunuza yerini bulmak için kullanabileceği fazladan bilgiler veren yeni GPS uydu yayınları. Broadcom'un söylediğine göre önümüzdeki yıl yeni standardı başlangıç anında desteklemek için şu anda 30 uydu bulunmakta.

    GPSler artık yerini çok daha iyi görecek

    Yeni GPS teknolojisinin özellikle şehirlerde, büyük binalardan yansıyan sinyaller ile ilgili sorunları aşarak sistemlere büyük oranda yardımcı olacağı tahmin ediliyor. Yoğun şehir ortamında GPS sistemlerinin genellikle daha az doğruluğa sahip olmasından dolayı, şehirde yaşayan kişiler bu yeni nesil çiplerden en çok fayda sağlayan kişiler olabilirler.

    chip.com.tr'nin haberine göre bu yeni GPS teknolojisinin ne kadar hızlı bir şekilde yayılacağı belli değil. Her ne kadar Broadcom, çiplerinin önümüzdeki yıl bazı telefonlarda karşımıza çıkacağını söylese de bu telefonlar büyük ihtimal ile iPhone gibi popüler cihazlar olmayacaktır. GPS çipleri söz konusu olduğunda ABI Research'ün belirttiğine göre en büyük isim Qualcomm. Çoğu büyük telefon için modem sağlayıcısı Qualcomm olduğu için, bu yeni çiplerin önümüzdeki yıl yaygın bir şekilde kullanılmayacağı da söylenebilir. Büyük bir ihtimal ile bu teknolojinin yayılması için, Qualcomm'un kendi sürümünü geliştirmesini beklememiz gerekecek.

    Etiketler: gps , navigasyon , teknoloji
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