GPS karıştırıcılarını ‘Konumbul’ durduracak

HAVELSAN , askeri platformların, küresel konumlama sisteminin ( GPS ) karıştırıcılardan etkilenmesini önleyen yeni bir sisteme imza attı. Dünya yüzeyinden yaklaşık 20 bin kilometre yükseklikte olan uydudan gelen yayınların kasıtlı veya kasıtsız karıştırılması halinde askeri araçların görevlerini sürdürmelerini sağlayan ‘ Konumbul ’ sistemi geliştirildi.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Konumbul, çoklu anten sistemleri kullanılarak karıştırmaya dayanıklı GPS alıcısı olarak görev yapıyor. Özel algoritmalarla karıştırıcının yönü tespit edilerek, karıştırıcı sinyalleri bastıran filtre ve algoritmalar yardımıyla zafiyet azaltılıyor. Sistem ayrıca karıştırıcı sinyalleri temizleyip tekrar RF sinyali oluşturarak askeri GPS alıcıları dahil farklı alıcıların da karıştırma altında çalışmasına imkan veriyor. Sistemin bir yıl içinde seri üretimine başlanması planlanıyor.

KALKAN OLACAK

Sinyal karıştırıcı devreye girdiğinde bulunduğu bölgede görev yapması engellenen insansız hava araçları (İHA), Konumbul sayesinde görevini kesintisiz sürdürebilecek.

HAVELSAN’ın geliştirdiği Konumbul sisteminin seri üretimine bir yıl içinde başlanacak.