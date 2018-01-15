Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>GPS karıştırıcılarını ‘Konumbul’ durduracak

GPS karıştırıcılarını ‘Konumbul’ durduracak

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:

HAVELSAN, askeri araçların görev sırasında konum belirleme konusunda sorun yaşamalarını önlemek için ‘Konumbul’ sistemini geliştirdi.

HAVELSAN, askeri platformların, küresel konumlama sisteminin (GPS) karıştırıcılardan etkilenmesini önleyen yeni bir sisteme imza attı. Dünya yüzeyinden yaklaşık 20 bin kilometre yükseklikte olan uydudan gelen yayınların kasıtlı veya kasıtsız karıştırılması halinde askeri araçların görevlerini sürdürmelerini sağlayan ‘Konumbul’ sistemi geliştirildi.
 
NASIL ÇALIŞIYOR? 
 
Konumbul, çoklu anten sistemleri kullanılarak karıştırmaya dayanıklı GPS alıcısı olarak görev yapıyor. Özel algoritmalarla karıştırıcının yönü tespit edilerek, karıştırıcı sinyalleri bastıran filtre ve algoritmalar yardımıyla zafiyet azaltılıyor. Sistem ayrıca karıştırıcı sinyalleri temizleyip tekrar RF sinyali oluşturarak askeri GPS alıcıları dahil farklı alıcıların da karıştırma altında çalışmasına imkan veriyor. Sistemin bir yıl içinde seri üretimine başlanması planlanıyor.
 
KALKAN OLACAK 
 
Sinyal karıştırıcı devreye girdiğinde bulunduğu bölgede görev yapması engellenen insansız hava araçları (İHA), Konumbul sayesinde görevini kesintisiz sürdürebilecek. 
 
HAVELSAN’ın geliştirdiği Konumbul sisteminin seri üretimine bir yıl içinde başlanacak. 
Etiketler: aselsan
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri