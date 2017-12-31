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"Keşke bu ismi koymasaydım" Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer kanseri nedeniyle dün yaşamını yitiren oyuncu, senarist ve yazar Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Cenker TEZEL
31.12.2017 - 14:13 | Son Güncelleme :

Selen’in cenazesi, bugün Şişli Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi..

Keşke bu ismi koymasaydım Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı

 Selen’in cenaze törenine katılan sanatçı dostları gözyaşlarını tutamadılar.

Keşke bu ismi koymasaydım Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği akciğer kanseri nedeniyle 4 ay gibi kısa bir sürede vefat eden Ayse Selen'in oğlu Selim Selen ve eşi Şehsuvar Aktaş cenazede taziyeleri kabul etti. 62 yaşında yaşama veda eden Ayse Selen'in 29 yıllık eşi ve aynı zamanda tiyatrocu olan Şehsuvar Aktaş 'Bu kadar kısa sürede vefat etmesi bizi yasa boğdu, tedavi uygulamaya vaktimiz olamadı' dedi.

Keşke bu ismi koymasaydım Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı

KEŞKE O İSMİ KOYMASAYDIM

Cenazede taziyeleri kabul eden ve eşi Ayşe Selen'in ardından gözyaşı döken Şehsuvar Aktaş, eşi ile son olarak 'Aşk, ayrılık ve başka şeyler' adlı tiyatro oyununu sahneye koyduklarını belirterek  'Lanet olsun, oyunumuza o ismi ben koydum, 'aşk, ayrılık ve başka şeyler,' bu başka şeyler ölümmüş, keşke bu ismi koymasaydım, sanki bu vefat olacakmış gibi bu ismi koymuşum, çok üzgünüm, 29 yıldır evliyiz ve hiç bir birimizden ayrılmadık' dedi.

Keşke bu ismi koymasaydım Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı

 Ayşe Selen, 2000 yılında Şehsuvar Aktaş’la birlikte kurduğu TiyatroTem’de “Aşk, Ayrılık ve Başka Şeyler” isimli oyunu sergilemeye devam ediyordu. Şehsuvar Aktaş, 21 Kasım 2017’de Instagram hesabından şu mesajı paylaşarak oyunu iptal ettiklerini duyurmuştu: “Ayşe Selen’e konan zatürree teşhisi nedeniyle 29 Kasım’da ‘Aşk, Ayrılık ve Başka Şeyler’in gösterimi iptal edilmiştir. Nekahet döneminden sonra en kısa süre içerisinde
buluşmak dileğiyle, sağlıkla.”

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