Ağlama krizine girdi! Çıkmasına çıktı ama...

Doğukan Kanyılmaz, Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesindeki oyun parkında oynarken arkadaşlarının 'Çıkamazsın' demesi üzerine 8 metrelik tırmanma duvarına çıktı. Duvarın üst noktasına kadarÿçıkan Kanyılmaz, inmekten korkup panik yaşayınca çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipten bir itfaiye eri duvara dayadığı merdivenle yukarıya çıktı. Kanyılmaz, iple bağlanıp başına kask takılarak merdivenle güvenli bir şekilde indirildi.
Yaklaşık 15 dakika kaldığı duvardan indikten sonra ağlama krizine giren Kanyılmaz, daha sonra arkadaşlarıylaÿparktan ayrıldı.