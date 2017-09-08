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    Ağlama krizine girdi! Çıkmasına çıktı ama...

    Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)
    08.09.2017 - 10:39 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 10:44

    ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde oyun parkında oynarken, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine çıktığı 8 metrelik tırmanma duvarında mahsur kalan 14 yaşındaki Doğukan Kanyılmaz, itfaiye tarafından kurtarıldı.

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    • Tırmanma duvarında mahsur kaldı
    • Tırmanma duvarında mahsur kaldı
    • Tırmanma duvarında mahsur kaldı
    • Tırmanma duvarında mahsur kaldı

    Doğukan Kanyılmaz, Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesindeki oyun parkında oynarken arkadaşlarının 'Çıkamazsın' demesi üzerine 8 metrelik tırmanma duvarına çıktı. Duvarın üst noktasına kadarÿçıkan Kanyılmaz, inmekten korkup panik yaşayınca çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipten bir itfaiye eri duvara dayadığı merdivenle yukarıya çıktı. Kanyılmaz, iple bağlanıp başına kask takılarak merdivenle güvenli bir şekilde indirildi. 

    Ağlama krizine girdi Çıkmasına çıktı ama...

    Yaklaşık 15 dakika kaldığı duvardan indikten sonra ağlama krizine giren Kanyılmaz, daha sonra arkadaşlarıylaÿparktan ayrıldı.

     

     

    Etiketler: tırmanma duvarı , zonguldak , Doğukan Kanyılmaz
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